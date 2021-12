Song Hye Kyo bị đàn em Jisoo (BLACKPINK) vượt mặt trong top 10 từ khóa phim truyền hình

Mới đây, Good Data Corporation - một viện nghiên cứu chủ đề nóng liên quan đến truyền hình đã công bố danh sách "10 từ khóa hàng đầu cho phản hồi tìm kiếm phim truyền hình".

Được biết danh sách chính thức dựa vào kết quả tìm kiếm của cư dân mạng về chương trình truyền hình, dàn diễn viên và các vấn đề liên quan trên trang web cổng thông tin. Theo danh sách, Jisoo (BLACKPINK) đứng đầu top 10 từ khóa hàng đầu cho phản hồi tìm kiếm phim truyền hình. Xếp sau thành viên BLACKPINK là Lee Jun Ho (The Red Sleeve), Lee Joon Hyuk (Our Beloved Summer), Song Hye Kyo (Now, We Are Breaking Up), Park Eun Bin (The King's Affection), Soo Ae (Thành phố nhân tạo)…

Song Hye Kyo bị đàn em Jisoo (BLACKPINK) vượt mặt.

Bên cạnh đó, Good Data Corporation cũng công bố danh sách top 10 phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất trong tuần. Với độ hot liên tục duy trì, The Red Sleeve đứng đầu danh sách và vượt qua các bộ phim như Bulgasal: Immortal Souls, Snowdrop, Young Lady and Gentleman, Mùa hè yêu dấu của chúng ta,...

Now, We Are Breaking Up rơi khỏi top 3 bộ phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất trong tuần.

Sự xuất hiện của nhiều bộ phim mới khiến Now We Are Breaking Up đang gặp nguy cơ mất đi sức hút với khán giả. Dù là sao hạng A đình đám nhưng Song Hye Kyo vẫn bị đàn em Jisoo vượt mặt. Bộ phim Now, We Are Breaking Up cũng không đứng trong top 3 bộ phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất tuần. Hiện tại, rating của Now, We Are Breaking Up chưa có dấu hiệu đột phá.

