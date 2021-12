Lee Dong Wook khoe ảnh điển trai lúc nhỏ, tiết lộ sự nghiệp tuột dốc không phanh sau Goblin

Mới đây, Lee Dong Wook đã tham gia chương trình giải trí Yoo Quiz on the Block với tư cách khách mời.

Tại đây, nam diễn viên bắt đầu quảng bá cho hai bộ phim sắp phát sóng của mình là Bad and Crazy và Happy New Year. Chưa dừng ở đó, Lee Dong Wook còn gây bất ngờ khi tiết lộ sự nghiệp đang ngày càng tuột dốc sau thành công với vai Thần chết trong Goblin.

"Khoảng thời gian sau khi Goblin kết thúc và trước khi đồng ý đóng Stranger From Hell, tôi cảm thấy tay chân mình như bị trói. Tôi từng có nhiều lo lắng và suy nghĩ nhưng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như thế. Tôi gặp thất bại nhiều hơn thành công. Sau khi ở nhà vài tháng, tôi bắt đầu nghĩ, "không thể giải quyết được gì nếu tôi cứ tiếp tục ở yên". Vì vậy, tôi đã lấy lại sức mạnh của riêng mình và quay trở lại màn ảnh. Đó là lý do tại sao tôi quyết định đảm nhận vai diễn trong Stranger From Hell" - nam diễn viên chia sẻ.

Lee Dong Wook cho biết sự nghiệp đã tuột dốc không phanh sau bộ phim Goblin.

Trong chương trình, ảnh thời thơ ấu của Lee Dong Wook cũng được tiết lộ. MC Yoo Jae Suk cho rằng nam diễn viên sở hữu nhan sắc điển trai từ khi chưa thành niên: "Tôi nghe nói rằng cậu đã được bảo trở thành một người nổi tiếng từ khi bạn còn nhỏ".

Lee Dong Wook thừa nhận từng nhận lời khuyên gia nhập làng giải trí trong quá khứ: "Khi tôi còn học tiểu học, họ đã nói với tôi rất nhiều điều đó. Họ nghĩ rằng tôi sẽ trở thành người nổi tiếng. Khi tôi đi học trung học ở trường nam sinh, tôi đã làm người mẫu cho một tạp chí. Rất nhiều nữ sinh đã đến tham dự lễ hội do trường tổ chức để gặp tôi".

Ảnh thời thơ ấu của Lee Dong Wook.





