Song Hye Kyo ngượng đỏ mặt, phải lấy tay quạt cho bớt xấu hổ trước tình trẻ Jang Ki Yong

Mới đây, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up đã tung video hậu trường. Video là tổng hợp những cảnh quay bị hỏng của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong.

Trong video, Song Hy Kyo thường xuyên bật cười khiến cảnh phim phải quay lại. Khi đối diện với Jang Ki Yong, nữ diễn viên không giữ được bình tĩnh và cười rạng rỡ. Dù hành động này khiến cảnh quay bị hỏng nhưng Jang Ki Yong luôn vui vẻ chấp nhận diễn lại. Không khí giữa hai diễn viên ở hậu trường vô cùng thoải mái.

Song Hye Kyo khiến cảnh quay hỏng vì bật cười.

Ở một cảnh quay tại nhà hàng, Song Hye Kyo giả vờ đang nghe điện thoại trước mặt Jang Ki Yong. Sau khi nghe xong, nữ diễn viên bật cười khi nhìn đối diện với Jang Ki Yong. Toàn bộ đoàn phim đều trêu chọc hành động này của Song Hye Kyo. Nữ diễn viên lộ biểu hiện ngượng ngùng khi dùng tay quạt lên khuôn mặt mình để làm ổn định tâm trạng.

Song Hye Kyo ngượng ngùng trước mặt Song Hye Kyo.

Jang Ki Yong và Song Hye Kyo thường xuyên tương tác vui vẻ tại hậu trường. Cả hai tạo nên bầu không khí làm việc thân thiết, thoải mái. Trước đó, Song Hye Kyo từng thừa nhận hợp tác quay hình với Jang Ki Yong rất thoải mái vì bạn diễn là người chu đáo, tự nhiên và hài hước.

Về phía Jang Ki Yong, nam diễn viên thừa nhận Song Hye Kyo là nữ thần trong lòng mình: "Làm việc với tiền bối Song Hye Kyo là một mục tiêu rất xa vời. Bức tranh mà tôi chỉ tưởng tượng đã được vẽ thành hiện thực khá nhanh, vì vậy tôi rất vui từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tất cả những gì tôi nghĩ là phải làm thật tốt. Sẽ thật tuyệt nếu được thể hiện với tư cách là Ha Young Eun và Yoon Jae Guk, hơn là tiền bối và hậu bối".

