Soi profile dàn sao phim "bóc phốt ngoại tình" gây sốt xứ Hàn: "Ảnh hậu 53 tuổi" dính tin đồn ngoại tình, "bản sao Song Hye Kyo" lộ quá khứ bất hảo

Thế giới hôn nhân (The World of the Married) là bộ phim nối sóng Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class) - "bom tấn" đầu năm của đài jTBC. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi của truyền hình Hàn bị gắn mác 19+ dù chỉ xoay quanh một đề tài không mấy nhạy cảm: tâm lý gia đình, drama tiểu tam, ngoại tình.

Bên cạnh những phân cảnh cùng đề tài nhạy cảm, dàn diễn viên chính của "The World of the Married" gồm những tên tuổi lớn của làng điện ảnh Hàn Quốc như: "Ảnh hậu" Kim Hee Ae, Park Sun Young, "bản sao Song Hye Kyo" Han So Hee... cũng thu hút sự chú ý của công chúng.

Kim Hee Ae

Trong "The World of the Married" nữ diễn viên Kim Hee Ae hóa thân thành người vợ bị phản bội. Nữ diễn viên đã hoàn toàn thuyết phục người xem bởi diễn xuất tinh tế và lôi cuốn. Không thể phủ nhận, diễn xuất lôi cuốn của nữ chính Kim Hee Ae là điểm quan trọng khiến bộ phim được khán giả quan tâm tới như vậy.

Nữ chính của Thế giới hôn nhân - Kim Hee Ae là một gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả yêu mến phim Hàn Quốc. Nữ diễn viên U60 từng là tượng đài nhan sắc một thời của màn ảnh Hàn, nổi danh nhờ việc không ngại đóng cảnh nóng, miễn sao có thể xây dựng nhân vật một cách hoàn hảo nhất.

"Ảnh hậu" Kim Hee Ae và ông xã Lee Chan Jin tổ chức hôn lễ năm 1997. Chồng của nữ diễn viên là giám đốc điều hành của Dreamwiz - một công ty lớn ở Hàn Quốc. Năm 2007, sau 10 năm chung sống, Kim Hee Ae lần đầu dính scandal tình ái đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Thời điểm đó, các tờ báo Hàn Quốc liên tục đưa tin với chủ đề: "Kim Hee Ae và Bae Jong Ok phát sinh tình cảm trong quá trình quay phim", thậm chí là "Kim Hee Ae đã li thân với chồng".

Đại diện của cô ngay sau đó cho biết: "Cô ấy chuyện trò với chồng suốt thời gian quay phim. Tôi không hiểu tại sao lại có tin đồn thất thiệt đến vậy...".

Park Sun Young

Nữ diễn viên xứ Hàn Park Sun Young, từng được khán giả Việt Nam biết tới qua bộ phim 18, 29. Trong "The World of the Married", Park Sun Young là những nhân tố giúp cho nhân vậy chồng của Kim Hee Ae dễ dàng ngoại tình bên ngoài.

Nữ diễn viên Park Sun Young bắt đầu tham gia đóng phim truyền hình từ năm 1996. Dù không quá nổi tiếng nhưng Park Sun Young được mời góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình của Hàn Quốc.

Tháng 2/2020 vừa qua, đại diện nữ diễn thông báo việc cô sẽ lên xe hoa với bạn trai là phiên dịch viên cho cựu Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 5 tới đây. Park Sun Young (35 tuổi), và bạn trai quen biết nhau gần 7 năm trước khi quyết định làm đám cưới.

Cặp đôi này gặp gỡ lần đầu tiên qua sự giới thiệu của một người bạn vào năm 2003 và duy trì quan hệ từ đó tới nay. Anh chàng may mắn lọt vào “mắt xanh” của nữ diễn viên Park Sun Young mang họ Kim, từng là nhân viên của bộ ngoại giao, sau đó anh chuyển sang làm phiên dịch viên cho cựu Tổng thống Hàn Quốc - Lee Myung Bak.

Han So Hee

Ở "The World of the Married", Han So Hee vào vai Yeo Da Kyung - "tiểu tam" trong mối quan hệ giữa Kim Hee Ae và chồng. Han So Hee sinh năm 1994 là một nữ diễn viên tân binh nổi tiếng với ngoại hình được nhận xét là "bản sao Song Hye Kyo".

Tuy nhiên, mới đây khi "The World of the Married" lên sóng, những hình ảnh thời chưa ra mắt công chúng của Han So Hee cũng bất ngờ bị đào lại, lối sống phóng khoáng trong quá khứ của nữ diễn viên khiến không ít người phải giật mình.

Có thể thấy ngoại hình trước khi debut với tư cách diễn viên của Han So Hee không có khác biệt nhiều so với thời điểm hiện tại, tuy nhiên phong cách lại hoàn toàn trái ngượ. Cô nàng theo đuổi style cá tính, có hơi hướm sexy, trang điểm đậm và hút thuốc lá.

Kim Young Min

Có lẽ không ai quên được "thánh nghe trộm" của quân đội Triều Tiên mà Kim Young Min thể hiện trong dự án truyền hình nổi tiếng "Hạ cánh nơi anh". Nam diễn viên sinh năm 1971 và sắp bước sang tuổi 50.

Trong "The World of the Married", Kim Young Min đã lột bỏ hoàn toàn vẻ ngoài hiền lành, tử tế của một con người lương thiện mà hoàn toàn nhập vai Son Je Hyuk, tên đàn ông đểu cáng, xảo biện.

Sau Hạ cánh nơi anh, Kim Young Min nhận được sự chú ý vượt bậc. Khán giả nhận ra anh nhiều hơn và dành nhiều lời tán dương cho vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi của nam diễn viên. Sinh năm 1971, Kim Young Min sở hữu gương mặt trẻ hơn tuổi thật đến ngỡ ngàng và đây không phải là lần đầu tiên anh gây bão MXH vì ngoại hình. Thậm chí, nhiều netizen còn tôn Kim Young Min lên hàng "thánh hack tuổi" bên cạnh Jang Nara, Lee Dong Wook.