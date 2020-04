Chỉ vì giống tên, Trà My Idol bị chỉ trích oan trong vụ diễn viên "Thương nhớ ở ai" xúc phạm NSƯT Trịnh Kim Chi xót thương Mai Phương

Mới đây, nữ ca sĩ Trà My Idol đã đăng tải một dòng trạng thái để phân trần về việc bản thân bỗng dưng bị réo gọi trong vụ nữ diễn viên Trà My có phát ngôn gây xôn xao khi công khai nói NSƯT Trinh Kim Chi với những lời mỉa mai, xúc phạm nặng nề. Theo đó, vì do trùng tên, nên nữ ca sĩ bị cư dân mạng nhầm và vào tận trang cá nhân để "ném đá" cô.

Trà My Idol phân trần về sự cố nhầm tên.

Trên trang cá nhân, Trà My Idol viết: "Chào các anh chị và các bạn, tôi là ca sỹ Trà My Idol và đã hoạt động nghệ thuật hơn 12 năm nay. Tôi biết chắc chắn các bạn đã là khán giả của mình, hay là fan của mình thì đều đã biết mình thế nào rồi!

Gần đây, theo My được biết là có 1 sự kiện gì đó xảy ra và nhầm lẫn với tên của My. Tuy nhiên, My cũng không muốn nhắc tên ai khác trong facebook của mình! My rất rất mong các anh chị và các bạn chúng ta, chúng ta tránh sự nhẫm lẫn về tên nhân vật ở đây, và cũng tránh dẫn đến việc vào để lại những lời bình luận hay nhắn tin khiếm nhã vào hộp thư chờ của mình! Xin chào thân ái và chúc sức khoẻ mọi người!".

Vừa qua, nữ diễn viên Trà My đã có phát ngôn gây tranh cãi khi công khai "chỉ mặt điểm tên" NSƯT Trinh Kim Chi với những lời mỉa mai, xúc phạm nặng nề. Ngoài ra, Trà My còn thẳng thừng chê bai một loạt nghệ sĩ Việt vì họ quyên góp chống dịch Covid-19.

Chia sẻ của nữ diễn viên Trà My.

Cụ thể, Trà My cho rằng không nên tung hô hay thần thánh hóa những nghệ sĩ quyên góp chống dịch vì mục đích của họ cũng chỉ là để đánh bóng tên tuổi. Trà My còn nhắc đến chuyện các nghệ sĩ bày tỏ sự thương tiếc với "nghệ sĩ gì đó mới qua đời" - ám chỉ nữ diễn viên Mai Phương. Đặc biệt nêu thẳng tên NSƯT Trịnh Kim Chi, gọi nữ nghệ sĩ là "bà cô già hết đát đánh đu showbiz để kiếm thêm chút tiền nuôi con".