Soi ngay mâm cơm bạn ăn mỗi ngày đang GIỮ LỘC hay TÁN LỘC của gia đình!

Người ta thường nói về tài lộc bằng chuyện làm ăn, công việc, tiền bạc. Nhưng trong nhiều gia đình, thứ quyết định không khí sống mỗi ngày lại nằm ở một nơi rất quen: mâm cơm.

Không phải ngẫu nhiên mà người xưa coi bếp là "trái tim của ngôi nhà". Bởi mâm cơm không chỉ để ăn no, mà còn là nơi tập trung cảm xúc, nhịp sống và mối quan hệ giữa các thành viên. Ăn uống thế nào, ăn cùng ai, ăn trong không khí ra sao, tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến việc một gia đình giữ được sự ổn định hay ngày càng rời rạc.

Mâm cơm "giữ lộc" thường có những đặc điểm rất đời thường

Ảnh minh họa

Nhiều người nghĩ phong thủy là phải bày biện cầu kỳ, kiêng kỵ đủ thứ. Nhưng thực tế, những mâm cơm được cho là "giữ lộc" lại có điểm chung rất giản dị.

Đó thường là mâm cơm:

Ăn đúng bữa, không quá trễ, không quá vội

Món ăn vừa miệng, không quá nặng nề

Có rau – có canh, ăn xong không mệt

Ở góc nhìn khoa học, ăn uống điều độ giúp cơ thể khỏe hơn, tinh thần ổn định hơn. Ở góc nhìn phong thủy dân gian, đó là cách giữ "khí" trong nhà được đều, không xáo trộn.

Khi người trong nhà không cáu gắt vì đói, không mệt mỏi vì ăn uống thất thường, thì xung đột cũng tự nhiên giảm đi.

Mâm cơm "tán lộc" thường không nằm ở món ăn, mà ở không khí

Có những gia đình ăn rất ngon, rất đầy đủ, nhưng bữa cơm lúc nào cũng:

Mỗi người cầm một chiếc điện thoại

Ăn nhanh cho xong

Ít trò chuyện, hoặc chỉ toàn than thở

Lâu dần, mâm cơm không còn là nơi kết nối mà chỉ là điểm dừng tạm để nạp năng lượng. Theo tâm lý học, khi các tương tác tích cực trong gia đình giảm đi, cảm giác gắn bó cũng giảm theo. Điều này ảnh hưởng gián tiếp đến cách mỗi người đối diện với áp lực bên ngoài.

Phong thủy gọi đó là "khí tán", còn khoa học gọi là mất điểm tựa tinh thần.

Ăn uống thất thường cũng là một dạng "hao năng lượng"

Nhiều gia đình hiện đại:

Hôm thì ăn rất thịnh soạn

Hôm lại bỏ bữa hoặc ăn qua loa

Nhịp ăn uống không đều khiến cơ thể luôn trong trạng thái phải thích nghi liên tục. Điều này không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn khiến tâm lý dễ mệt, dễ chán nản.

Người xưa quan niệm, bếp mà không đều lửa thì nhà khó yên. Còn ngày nay, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng sinh hoạt thiếu nhịp điệu dễ làm giảm hiệu suất làm việc và khả năng quản lý tài chính.

Món ăn đơn giản nhưng ăn "yên" vẫn hơn cao lương mỹ vị

Không phải mâm cao cỗ đầy mới là giữ lộc. Nhiều gia đình duy trì được sự ổn định lâu dài lại nhờ:

Cơm nhà nấu vừa đủ

Món quen, dễ ăn

Ăn cùng nhau, dù chỉ 20–30 phút

Một bữa ăn yên giúp con người xả áp lực, từ đó đưa ra quyết định tỉnh táo hơn trong công việc và tiền bạc. Người làm việc gì cũng vậy, khi tâm không rối, việc dễ trôi hơn.

Phong thủy gọi trạng thái này là thuận khí, còn khoa học gọi là tâm lý tích cực và ổn định.

Ảnh minh họa

Giữ lộc không nằm ở kiêng kỵ, mà ở cách sống quanh mâm cơm

Mâm cơm không thể làm ra tiền. Nhưng nó có thể:

Giữ cho các mối quan hệ trong nhà không rạn nứt

Giữ tinh thần mỗi người không quá căng

Giữ nhịp sống không bị xô lệch

Và khi gia đình là một điểm tựa đủ vững, con người ra ngoài làm việc cũng bớt chông chênh hơn.

Không cần cầu may, không cần kiêng cữ quá đà. Chỉ cần ăn đều – ăn yên – ăn cùng nhau, mâm cơm đã hoàn thành vai trò lớn nhất của nó: giữ cho gia đình có một nền tảng ổn định.

Và đôi khi, cái gọi là "giữ lộc" bắt đầu rất đơn giản, từ một bữa ăn không vội vàng.