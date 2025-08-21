Bữa cơm nhà không chỉ đơn giản là chuyện ăn uống, mà còn là khoảng thời gian gắn kết cả gia đình sau một ngày dài. Thế nhưng, nhiều chị em thường đau đầu với câu hỏi: “Hôm nay ăn gì?” để vừa ngon miệng, vừa đủ chất mà lại không tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị.

Đừng lo, dưới đây là 9 gợi ý thực đơn cơm nhà hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa rau - thịt - cá - canh, vừa hợp dinh dưỡng, vừa hợp túi tiền. Với những mâm cơm này, bạn có thể dễ dàng xoay vòng cho cả tuần, đảm bảo bữa nào cũng ngon, không còn lo cảnh “ngán cơm nhà, thèm cơm tiệm” nữa.

Thực đơn 1:

- Chân giò hầm đậu nành (phiên bản nấu bằng nồi cơm điện)

- Dưa chuột trộn chua ngọt

- Rau muống xào tỏi

- Bí đỏ hấp kèm ngô

Thực đơn 2:

- Sườn xào chua ngọt

- Trứng xào cà chua

- Rau dền xào tỏi

- Dưa chuột trộn chua ngọt

Thực đơn 3:

- Cà ri khoai tây tôm

- Đậu tương xào thịt băm

- Cần tây xào tỏi

- Cà tím trộn lạnh

Thực đơn 4:

- Sườn heo kho hành

- Nghêu xào hành gừng

- Mướp hương xào

- Xà lách xào

Thực đơn 5:

- Gà luộc chấm muối tiêu

- Trứng xào cà chua

- Tôm xào bột konjac chua cay

- Cải thìa non xào

Thực đơn 6:

- Nghêu xào cay

- Chả hấp cải muối mặn

- Đậu bắp xào nấm

- Canh rau chân vịt nấu viên thịt

Thực đơn 7:

- Sườn heo kho hành

- Tàu hủ ky hấp cuộn

- Khoai môn tẩm hành dầu

- Cải non xào tỏi

Thực đơn 8:

- Rau muối xào với tàu hủ ky

- Cánh gà sốt mật ong tỏi

- Khoai tây sợi chua cay

- Mướp xào

Thực đơn 9:

- Sườn bò hầm cà chua

- Nghêu móng tay kho hành

- Rau lang xào tỏi

- Dưa chuột trộn lạnh