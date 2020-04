Soi gương thấy mặt liên tục dính "mạng nhện", người phụ nữ đi khám mới biết đó là dấu hiệu của bệnh ung thư gan giai đoạn cuối

Sohu đưa tin ngày 29/3 về một người phụ nữ Trung Quốc 35 tuổi tên là Li Li (biệt danh), hiện đang làm việc ở vị trí kế toán trong một công ty ngoại thương. Thời gian gần đây, cô Li thấy mình rất khó khăn trong việc thức dậy vì cơ thể luôn mệt mỏi và kiệt sức. Nghĩ mình đã phải chịu nhiều áp lực trong công việc, cô Li quyết định xin nghỉ phép vài ngày.

Tuy nhiên sau khi đi làm trở lại, nhiều đồng nghiệp của cô nói rằng trên má cô xuất hiện những hình thù y hệt "mạng nhện". Khi lấy gương ra soi, cô Li thấy trên má trái của mình có một chấm đỏ, có nhiều tia máu không khác gì mạng nhện thật sự.



Ảnh: Sohu

Ngày 29/3, cô Li đến bệnh viện để kiểm tra, kết luận của bác sĩ khiến cô vô cùng suy xụp đó là ung thư gan giai đoạn cuối, không có cơ hội chữa khỏi mà chỉ có thể kéo dài thời gian sống.



Hình "mạng nhện" trên da cô Li thực chất là một dấu hiệu quan trọng để chẩn đoán ung thư gan

Theo bác sĩ Fang Jian của bệnh viện Nhân dân Hoa Đô, Quảng Châu (Trung Quốc), thực tế, hình "mạng nhện" xuất hiện trên mặt cô Li chính là sao mạch, có hình chấm đỏ xung quanh hiện các nhánh mạch máu giống mạng nhện. Sao mạch thường xuất hiện ở mặt, cổ và ngực… bệnh nhân, nơi dày đặc các mao mạch. Sự hình thành sao mạch là do sự gia tăng nồng độ estrogen trong máu. Dù sự gia tăng nồng độ estrogen trong cơ thể là điều bình thường với nhiều chị em phụ nữ nhưng cũng nên cẩn thận bởi 80% người xuất hiện sao mạch có nguy cơ tổn thương gan.

Hình ảnh sao mạch

Gan là một cơ quan giải độc rất quan trọng của cơ thể con người, và nó cũng là cơ quan nội tạng lớn nhất. Như chúng ta đã biết, tỷ lệ tử vong của ung thư gan là rất cao. Tuy nhiên, miễn là người bệnh có thể phát hiện bệnh sớm, khả năng sống sót sẽ được cải thiện.



Ngoài sao mạch, bác sĩ Fang Jian cũng khuyên mọi người nên quan sát gương mặt, nếu thấy những dấu hiệu này cần phải lưu ý:



- Bỗng dưng nám da, mắt thâm quầng như gấu trúc:

Khi bị ung thư gan, da mặt người bệnh thường bị tối, xỉn màu, đặc biệt có quầng thâm quanh mắt hơi giống gấu trúc. Điều này có thể do sự tổn thương của chức năng gan như xơ gan, viêm gan… Tuy nhiên, đây cũng có thể là triệu chứng của rối loạn nội tiết, nám da hoặc do vàng da kéo dài, do nhiễm trùng đường tiết niệu, vì vậy mọi người cần theo dõi thêm sức khỏe của mình, nếu nghi ngờ thì nên đi khám bệnh sớm.

- Da và mắt có màu vàng:

Bệnh nhân mắc ung thư gan giai đoạn cuối thường bị vàng da, vàng mắt. Ở giai đoạn này, các khối u trong gan ngày một lớn dần, chèn ép gan làm cho quá trình tắc nghẽn giữa gan và ống mật gia tăng từ đó hình thành triệu chứng vàng da hoặc vàng mắt.

- Chảy máu bất thường:



Nhiều bệnh nhân bị ung thư gan sẽ xuất hiện cả triệu chứng chảy máu nướu khi đánh răng. Dù những người mắc bệnh nha chu cũng có triệu chứng này nhưng mọi người nên lưu ý bởi gan vốn là nơi tổng hợp các yếu tố đông máu trong cơ thể, khi con người mắc ung thư gan, các yếu tố đông máu bị giảm, cơ thể rất dễ bị chảy máu, đặc biệt là máu mũi, máu răng...

Ngoài các triệu chứng trên khuôn mặt, bệnh nhân ung thư gan thường có thể đi kèm với sự kém ăn, giảm cân, khó chịu và các triệu chứng khác. Mọi người nên đi khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện ra bệnh.