Soi cận nhan sắc thật ở tuổi 50 của bà xã Jang Dong Gun, liệu có đẹp hơn Song Hye Kyo?

Mới đây, nữ diễn viên người mẫu Go So Young - bà xã Jang Dong Gun mới cập nhật ảnh hậu trường buổi chụp quảng cáo cho một nhãn hàng trên trang cá nhân Instagram của mình. Bức ảnh cam thường phác họa được nhan sắc thật ở tuổi 50 của nữ diễn viên.

Trong buổi chụp hình, nữ diễn viên chọn một bộ đầm hồng nhã nhặn khoe xương quai xanh quyến rũ. Kiểu trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên sự quý phái vốn có của Go So Young.

Dù đã bước sang tuổi ngũ tuần, nhưng trên khuôn mặt người đẹp lại không hề lộ ra nếp nhăn hay dấu hiệu của thời gian. Ngược lại, dường như tuổi tác lại càng khiến bà xã Jang Dong Gun tăng thêm phần sang trọng, đằm thắm.

Ảnh được bà xã Jang Dong Gun đăng tải trên trang cá nhân Instagram

Được mệnh danh là người phụ nữ đứng sau thành công của Jang Dong Gun, Go So Young không chỉ xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ mà còn vô cùng thông minh, tài giỏi. Dù rằng đã rất lâu không xuất hiện trên màn ảnh, nhưng Go So Young vẫn là một người phụ nữ quyền lực. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, nhan sắc của Go So Young vượt qua cả đàn em Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee.

Go So Young thời trẻ

Ở tuổi 50, cô không chỉ là "hậu phương" vững chắc cho chồng sau bê bối "săn gái trẻ", nữ diễn viên còn là "bà hoàng bất động sản" Hàn Quốc, sở hữu số tài sản khổng lồ. Đây có lẽ là hình mẫu lý tưởng cho một người phụ nữ hiện đại đầy bản lĩnh.