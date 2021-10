Nhìn loạt khoảnh khắc này, không ai nghĩ bà xã Jang Dong Gun đã ở tuổi U50

Vừa qua, nữ diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun đã đăng tải lên trang cá nhân loạt hình ảnh khoe khoảnh khắc cùng hội bạn bè tụ tập ăn uống và vui chơi.

Đi kèm với loạt hình ảnh, Go So Young có chia sẻ dòng trạng thái: "Ngày kỷ niệm với những người cùng chòm sao".

Trong buổi hẹn hò với hội bạn bè, bà xã Jang Dong Gun diện một chiếc váy dài liền thân màu trắng kiểu dáng rộng trông vô cùng trẻ trung. Thậm chí, nữ diễn viên U50 còn tạo dáng trên chiếc xích đu trong khu trò chơi của trẻ em.

Nhìn loạt hình ảnh của Go So Young, ít ai nghĩ bà xã Jang Dong Gun đã chuẩn bị bước sang tuổi 50. Nhiều người còn nhận xét, trông Go So Young như mới ngoài 30, vẻ đẹp đúng chuẩn nữ thần nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc. Khi chụp chung hình với hội bạn thân, nhan sắc của bà xã Jang Dong Gun trông trẻ trung và nổi bật hơn cả.