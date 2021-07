Con gái Jang Dong Gun nổi bần bật nhờ vóc dáng mảnh khảnh không kém gì mẹ

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun có chia sẻ hình ảnh bản thân đang dắt tay cô con gái Jang Yoon-seol (7 tuổi). Nhiều người đoán rằng, bức ảnh này là do Jang Dong Gun tự mình chụp.

Trong ảnh, Go So Young quay mặt nhìn về phía ống kính của ông xã. Dù mặc áo phông kết hợp cùng quần jeans rộng nhưng cũng không thể dìm được vóc dáng mảnh mai và chuẩn chỉnh của bà xã Jang Dong Gun. Ở tuổi U50, nữ diễn viên Go So Young không chỉ sở hữu nhan sắc trẻ trung mà còn có thân hình mảnh mai khiến công chúng ngưỡng mộ.

Về phần cô con gái 7 tuổi, cô bé vẫn tiếp tục quay lưng lại. Cô con gái út nhà Jang Dong Gun có mái tóc dài đen nhánh, cô bé gây ấn tượng nhờ vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài dù mới chỉ lên 7. Cô bé được dự đoán trong tương lai sẽ còn sở hữu vóc dáng nổi bật hơn nhiều. Bởi lẽ, cả Jang Dong Gun và bà xã Go So Young đều là những người sở hữu chiều cao khủng.

Sinh năm 2014, Jang Yoon-seol là con gái thứ hai của cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì làng giải trí xứ Hàn Jang Dong Gun và Go So Young. Cô bé còn có cậu anh trai hơn 4 tuổi tên Jang Min Joon. Kể từ khi chào đời cho tới nay khi hai nhóc tì đều đã trưởng thành nhưng vợ chồng Jang Dong Gun vẫn tuyệt đối không hé lộ diện mạo các con.