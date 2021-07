Vợ Jang Dong Gun lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh cùng ông xã sau bê bối "săn gái trẻ"

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun đã chia sẻ hình ảnh bàn tay của cả gia đình bốn người kèm dòng trạng thái: "Gia đình của chúng ta".

Trong hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy rõ bàn tay của tài tử Jang Dong Gun đặt ở phía dưới cùng xong tới bà xã rồi hai đứa con. Đây là lần đầu tiên, Go So Young chia sẻ hình ảnh có Jang Dong Gun lên trang cá nhân, kể từ sau vụ bê bối "săn gái trẻ". Dù chỉ là hình chụp bàn tay nhưng cũng đủ biết, quan hệ giữa vợ chồng Jang Dong Gun vẫn rất tốt đẹp.

Kể từ sau vụ bê bối "săn gái trẻ" hồi đầu năm 2020, Go So Young chỉ chia sẻ hình ảnh bản thân cũng như các con lên trang cá nhân. Hoàn toàn không có sự hiện diện của Jang Dong Gun.

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, có tin đồn cho rằng hôn nhân của Jang Dong Gun và Go So Young đang trên bờ vực đổ vỡ. Go So Young từng khóa phần bình luận trên trang cá nhân, nhưng cô vẫn đều đặn đăng tải hình ảnh cuộc sống hàng ngày.