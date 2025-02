Tối 26/2, sự kiện họp báo công chiếu phim tài liệu âm nhạc Anh trai say Hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn sao đình đám. Dù đến 19h30 buổi công chiếu cho truyền thông mới chính thức bắt đầu nhưng từ 17h cùng ngày, hàng trăm khán giả đã đến khu vực diễn ra sự kiện để xếp hàng chào đón sự kiện.

Fan tập trung trước sảnh chờ của rạp chiếu phim khiến lối đi gần như bị bịt kín

Khu vực xung quanh sự kiện chật kín fan, cứ có một nghệ sĩ nào đến, dù có phải là dàn anh trai hay không thì khán giả cũng reo hò, cổ vũ ầm ĩ. Khán giả tập trung đông đến mức khu vực sảnh trước rạp chiếu phim gần như "vỡ trận". Đây là lần đầu tiên trong lịch sử phim Việt ra mắt lại gặp cảnh tượng này. Trước đây, dù có là các dự án lớn do Trấn Thành, Lý Hải hay Thu Trang làm đạo diễn - sản xuất ra mắt thì cũng không đến mức fan tập trung đông như thế.

Phim concert Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng có lịch khởi chiếu ngày 26/2, mở bán vé từ ngày 21/2. Phim thuộc thể loại tài liệu, dài tầm 120 phút.

Khi một nghệ sĩ xuất hiện, hằng trăm fan bên ngoài la hét cổ vũ tạo nên không khí ồn ào, náo nhiệt chưa từng có trong các buổi ra mắt phim Việt trước đây

Trong thông tin giới thiệu phim trên webdite của nhà phát hành CGV, đơn vị này khẳng định Anh trai say Hi là một chương trình âm nhạc thực tế sống còn do Việt Nam sản xuất, đáp ứng khao khát "đu idol quốc nội" của người trẻ Việt.

Anh trai say Hi tự nhận là "người hùng trong công cuộc thay đổi nền công nghiệp giải trí Việt Nam, và người hùng Anh trai say Hi đã chiến đấu với những "kẻ phản diện" của chính mình để viết nên lịch sử.

"Kẻ phản diện" ở đây là nỗi hoài nghi, lo sợ trước cam kết "100% mới": Format hoàn toàn mới, âm nhạc hoàn toàn mới, diện mạo thần tượng hoàn toàn mới. "Kẻ phản diện" cũng là "định kiến thần tượng quốc nội luôn thua kém những tên tuổi quốc tế".

"Kẻ phản diện" được cho là thậm chí ẩn náu trong mỗi anh trai, họ sẽ không thể vượt qua nếu không trải qua hành trình Anh trai say Hi.

