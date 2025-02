Ngày 6/2, fanpage tích xanh Anh Trai Say Hi tiếp tục đăng tải dòng trạng thái “nhá hàng” về buổi concert Day 5 sắp tới. Theo BTC, đây sẽ là đêm nhạc có quy mô đi vào lịch sử tại TP.HCM. Series “thả hint” nhỏ giọt của BTC Anh Trai Say Hi vừa khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên mà cũng vừa khó hiểu.

BTC Anh Trai Say Hi tuyên bố concert Day 5 sẽ có quy mô lịch sử

Chiếc “hint” thứ 2 được hashtag vẫn chưa gợi mở điều bất ngờ nào Anh Trai Say Hi sẽ đem tới. Bài đăng công bố concert Day 5 vào tối 24/1b cũng đã bật mí chiếc “hint” đầu tiên nhưng “hint” đâu thì… chưa thấy. Người hâm mộ tỏ ra bối rối, không rõ ý đồ của BTC về cặp “hint” này là gì. Mọi người đùa nhau lập team tìm NSX để hỏi cho ra lẽ.

"Hint" thứ nhất cũng gây khó hiểu không kém

Một số bình luận của netizen:

Người hâm mộ than phiền về ca "thả hint" như không của BTC

Không phải Hà Nội hay Đà Nẵng như dư đoán, đêm nhạc tiếp theo sẽ được tổ chức tại tại Vạn Phúc City, TP. Thủ Đức, TP.HCM vào ngày 21/3/2025. Được giới thiệu là “phiên bản đặc biệt”, dân tình đồn đoán concert Day 5 sẽ là encore concert, khép lại hành trình âm nhạc đầy rực rỡ của 30 Anh Trai.

Thông báo chính thức từ BTC về đêm concert Day 5

Trước đó, vào ngày 9/12, ngay khi concert Anh Trai Say Hi Day 4 vừa kết thúc, NSX đã hé lộ về concert Day 5 gây chao đảo cõi mạng.

Đến HIEUTHUHAI cũng phải bất ngờ, bật chế độ “mỏ hỗn” hài hước về thông tin này. Dù vậy, sự kiện âm nhạc này vẫn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả dù đã tổ chức tới 4 lần.

Anh Trai Say Hi “khai pháo” với 2 đêm concert ở TP.HCM, lần lượt tại công viên bờ sông Sài Gòn vào ngày 28/9 và ở Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức vào ngày 19/10. Thừa thắng xông lên, NSX tiếp tục đem chuỗi concert tới SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 7/12 và 9/12.