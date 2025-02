Đức Phúc tung tin “chấn động”: Ra mắt nhóm nhạc Anh Trai Say Hi

Erik vừa quay trở lại đường đua âm nhạc đã đạt thành tích choáng ngợp - leo top 1 trending chỉ sau 5 giờ ra mắt MV Dù Cho Tận Thế. Mùa Valentine này, không chỉ Erik “oanh tạc” mà Đức Phúc cũng đang rục rịch tái xuất. Valentine vốn là thế mạnh của Đức Phúc, ra ca khúc nào là hit ca khúc đó. Vì lý do này, Đức Phúc đang chiếm trọn tâm điểm làng nhạc khi tung loạt hint hé lộ về sản phẩm mới.

Quyết không để thua người bạn thân, Đức Phúc cũng thủ sẵn cho mình nhiều tuyệt chiêu để dự án mới “hót hòn họt” dù chưa ra mắt. Tối 7/2, Đức Phúc bất ngờ tung poster hé lộ nhóm nam mới, với mô tả “We Are 'SAY HI' - The New Boy Group” khiến dân tình đứng ngồi không yên. Nhóm nam Đức Phúc hé lộ có 5 thành viên, trong đó chính chủ là một mảnh ghép. Và nhóm nhạc này sẽ xuất hiện trong MV Chăm Em Một Đời ra mắt vào 11/2. Cư dân mạng lập tức vào cuộc đoán danh tính 4 Anh Trai còn lại.

Đáng nói, Đức Phúc còn ngầm xác nhận đây là nhóm nhạc SAY HI. Điều này làm fan các Anh Trai không khỏi hi vọng Đức Phúc sẽ mang nhóm Best 5 của chương trình ra hiện thực. Theo đó, Top Best 5 của Anh Trai Say Hi bao gồm HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Đức Phúc và Isaac. Hậu chương trình, nhóm Best 5 vẫn chưa có kế hoạch cùng nhau quảng bá. Với đội hình toàn sao nổi tiếng hàng đầu thế này, nếu ra sản phẩm mới chắc chắn chấn động Vpop.

Ở một diễn biến khác, fan nhanh chóng “soi” ra chi tiết 4 Anh Trai còn lại cùng Đức Phúc debut nhóm nhạc chính là Erik, Hùng Huỳnh, Nicky và Vũ Thịnh. Dạo gần đây, bộ tứ này từng xuất hiện cùng nhau trong phòng tập. Giả thuyết đã hoàn thành được 50%. Đội hình nhóm mới của Đức Phúc bao gồm những mảnh ghép thế nào vẫn là câu hỏi đang bỏ ngỏ.

Để biết được chính xác nhóm nam mới cùng Đức Phúc ra mắt là ai, phải theo dõi thêm đường đi nước bước của các Anh Trai thời gian tới. Đường đua âm nhạc thời gian này trở nên tưng bừng hơn bao giờ hết.