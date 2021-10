So Ji Sub tái xuất sau khi kết hôn với vợ trẻ kém 17 tuổi

Theo tờ Xportsnews đưa tin, So Ji Sub và Shin Sung Rok đã lên tiếng xác nhận tham gia bộ phim Dr. Lawye.

Theo đó, So Ji Sub sẽ đóng vai Han Yi Han - một bác sĩ thiên tài tốt nghiệp hai chuyên ngành phẫu thuật tổng quát và phẫu thuật lồng ngực của trường y hàng đầu Hàn Quốc. Thế nhưng, anh mất tất cả sau sự cố bệnh nhân tử vong khi đang phẫu thuật. Để truy tìm sự thật, Han Yi Han trở thành một luật sư y tế để giải oan cho bản thân.

Khán giả vui mừng trước thông tin So Ji Sub trở lại màn ảnh.

Dr. Lawyer là bộ phim đánh dấu màn tái xuất của So Ji Sub sau khi kết hôn với phát thanh viên Jo Eun Jung vào năm 2020. Bộ phim gần nhất nam diễn viên tham gia là Terius Behind Me (2018). Sau 4 năm, khán giả không khỏi vui mừng khi có thể chứng kiến sự trở lại của So Ji Sub.

Dr. Lawyer là bộ phim đầu tiên So Ji Sub tham gia sau khi kết hôn.

Trong khi đó, Shin Sung Rok sẽ vào vai Jayden Lee - người đứng đầu chi nhánh châu Á của Honors Hand. Jayden Lee có thể làm bất cứ điều gì để đạt đến thành công. Vai diễn này được kỳ vọng sẽ là một nhân tố quan trọng trong bộ phim.



Shin Sung Rok - nam diễn viên nổi tiếng với những vai phản diện.

Dr. Lawyer do biên kịch Jang Hong Chul chấp bút và được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Yong Suk - người từng đứng sau thành công của nhiều bộ phim như Haechi, The Village Achiara's Secret, Iljimae. Bộ phim dự kiến gồm 16 tập, lên sóng vào đầu năm 2022.