Vừa bị chê xuống sắc, "tình cũ Lee Min Ho" Park Min Young lộ tin đóng phim với So Ji Sub, phải chăng là tạo hình mới của "nữ hoàng dao kéo"?

Cách đây 1 ngày, "tình cũ" Lee Min Ho - Park Min Young khiến fan thất vọng khi xuất hiện trong một sự kiện nhưng lại để lộ dấu hiệu tuổi tác, cơ mặt bị đơ cứng, da mặt thì bóng dầu, khác hẳn với những hình ảnh xinh đẹp mà nữ diễn viên đăng tải trên mạng xã hội.

Trong khi nhiều khán giả vẫn đang hoang mang với ngoại hình xuống dốc của Park Min Young thì mới đây netizen được dịp xôn xao với thông tin nữ diễn viên sắp sửa tái xuất trên màn ảnh với dự án đóng cùng nam tài tử So Ji Sub.

Hình ảnh mặt sưng vù, đơ cứng của Park Min Young trong một sự kiện mới đây khiến nhiều người hốt hoảng.

Thông tin Park Min Young và So Ji Sub đóng phim chung được lan truyền.

Park Min Young đóng chung với So Ji Sub, phải chăng ngoại hình mới của cô có liên quan tới dự án truyền hình này?

Theo đó, bộ phim mà Park Min Young và So Ji Sub tham gia có tên The Immortal của nhà đài jTBC. Được biết đây là bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Jang Young Woo, người từng làm nên thành công cho bom tấn truyền hình Mr. Sunshine. Ngoài ra, người chấp bút cho bộ phim này là nữ biên kịch Seo Jae Won - tác giả của bộ phim nổi tiếng The Guest, Entourage.

The Immortal sẽ được Jang Young Woo làm đạo diễn.

Nếu như thông tin này đúng như thông tin được tiết lộ thì đây sẽ là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Park Min Young sau "bom xịt" Trời đẹp em sẽ tới mà nữ diễn viên góp mặt hồi đầu năm 2020. Còn với So Ji Sub, đây cũng sẽ là dự án truyền hình tiếp theo mà nam tài tử tham gia sau hơn 2 năm, kể từ ngày góp mặt trong My Secret Terius.

Hiện tại, nội dung của bộ phim The Immortal vẫn chưa được nhà đài jTBC tiết lộ, phía công ty chủ quản của Park Min Young và So Ji Sub cũng chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.