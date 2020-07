Sợ fan BLACKPINK "ném đá", một boygroup ngồi thụp xuống nhường “spotlight” cho đàn chị nhận cúp nhưng vẫn gây tranh cãi

Sau gần 1 tháng ra mắt và "gây bão" trên toàn thế giới, siêu phẩm How You Like That đã giúp BLACKPINK mang về hàng loạt thành tích trong đó có việc sở hữu 10 chiếc cúp trên các sân khấu quảng bá tại quê nhà.

Mới đây, tại chương trình Music Core, BLACKPINK cũng đã xuất sắc vượt qua các ứng cử viên nặng kí để giành chiến thắng. Tuy nhiên điều khiến khán giả bàn tán sôi nổi chính là hành động nhường sự chú ý cho BLACKPINK của nhóm tân binh TOO khi 4 cô gái nhà YG phát biểu nhận cúp.

BLACKPINK quảng bá How You Like That tại sân khấu Music Core

Cho rằng chiều cao của nhóm khi camera lia tới có thể làm ảnh hưởng đến màn phát biểu của BLACKPINK, boygroup 10 thành viên đã gọi nhau ngồi thụp xuống để nhường spotlight cho đàn chị.

Hành động này nhanh chóng nhận được đánh giá cao của netizen Hàn lẫn khán giả quốc tế khi nhiều người cho rằng các chàng trai đã có thái độ rất đúng đắn, thấu đáo: "Họ quá dễ thương", "Tôi đã xem và thấy họ xử lý tốt đó chứ", "Tôi đánh giá cao hành động này vì từng có nghệ sĩ bị ném đá chỉ vì lấp ló sau màn phát biểu của nghệ sĩ khác như thể muốn giật spotlight của người thắng cuộc vậy".

Hành động của boygroup tên TOO được netizen Hàn đánh giá cao.

Tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng hành động của TOO là không nên vì vốn dĩ BLACKPINK đang diện trang phục quá ngắn tạo nên hình ảnh phản cảm. Thậm chí có người còn cho rằng hành động của boygroup này là cố tình nhằm gây sự chú ý từ tên tuổi của BLACKPINK chứ chẳng phải tốt đẹp gì.

Công bằng mà nói TOO vẫn là những anh chàng tân binh còn khá trẻ nên xử lý chưa thật sự khéo léo với những tình huống như thế này, tuy nhiên hành động của boygroup vẫn đáng nhận được những lời khen, thay vì gay gắt chỉ trích.