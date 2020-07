Có tiếng mà kém miếng như Jennie (BLACKPINK), main rapper mà còn thua thiệt hơn Lisa khiến fan phẫn nộ

Mang tiếng là rapper chính của nhóm, đáng ra Jennie phải được ưu ái tỏa sáng cho xứng với vai trò quan trọng mà cô đảm nhận trong BLACKPINK. Tuy nhiên, từ khi debut đến nay Jennie hiếm khi có cơ hội thể hiện trọn vẹn tài năng mà còn liên tục bị cho là được YG o bế khiến netizen vô cùng bức xúc.

Cụ thể mới đây nhiều fan của Jennie đã bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng thần tượng của mình không được đối xử công bằng. Vốn là main rapper nhưng phần rap trong mỗi ca khúc đều được giao cho Lisa khiến vị trí của Jennie trong nhóm bỗng dưng bị lu mờ so với đàn em. Đặc biệt trong màn tái xuất với How You Like That, phần rap cũng được giao cho Lisa đảm nhận khiến nhiều fan của Jennie cho rằng nữ thần tượng đang không được đối xử công bằng.

Nhìn bảng tổng hợp có thể thấy trong số 14 ca khúc từ trước đến nay của BLACKPINK, Jennie chỉ đảm nhận vai trò rap chính trong 6 ca khúc và Lisa được hẳn 8 ca khúc. Dù con số chênh lệch không quá nhiều nhưng nhiều fan của Jennie vẫn cảm thấy không được vui vẻ. Thậm chí có người còn cho rằng nữ thần tượng "có tiếng mà không có miếng". Ngoài ra, người hâm mộ của Jennie cũng khẳng định điều này càng chứng minh cô nàng không hề được YG o bế như những tin đồn trước đó.

Đàm nhận vị trí rap chính nhưng Jennie lại thực hiện phần này ít hơn cả Lisa.

Lisa đảm nhận vai trò nhảy chính nhưng lại được YG giao phó phần rap nhiều hơn Jennie khiến một số netizen "ném đá" em út BLACKPINK vì cho rằng YG đang thiên vị đối với cô.

Không chỉ gây rối với các fandom khác hay chỉ trích những nhóm Idol khác, fan của BLACKPINK từng khiến nhiều người phải đau đầu bởi những lần "nội chiến" trong chính fandom của mình.

Là một trong những nhóm nhạc nổi bật nhất hiện nay, BLACKPINK sở hữu lượng fan đông đảo, từ đó, lượng fan only (chỉ thích một người) cũng từ đó mà tăng lên. Lượng fan này tăng lên có nghĩa rằng những cuộc chỉ trích các thành viên khác để bảo vệ thần tượng mình thích cũng tăng vọt lên theo.

Điển hình, trước đây fan Jisoo đã từng "dậy sóng" khi cho rằng cô nàng có line hát ít nhất trong hầu hết các bài hát của nhóm, fan của Lisa "ghét" Jennie ra mặt khi nghi ngờ cả hai đang đọ độ nổi tiếng với nhau trong nhóm hay fan Rosé từng phẫn nộ khi cho rằng YG đang đối xử bất công với cô nàng...