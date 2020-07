BLACKPINK sẽ khóc thét sau khi xem Denis Đặng nhảy "How you like that"

Tham gia 1 sự kiện giao lưu cùng khán giả, Denis Đặng có màn dance cover ngẫu hứng ca khúc How you like that đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng của nhóm nhạc nữ BLACKPINK.

Trên nền nhạc sôi động, Denis Đặng tự tin thể hiện khả năng vũ đạo. Tuy nhiên, thay vì dành cho chàng trai trẻ những lời khen thì cư dân mạng lại bất ngờ đánh giá anh chàng nhảy chưa thực sự tốt. Nhiều ý kiến còn bày tỏ sự thất vọng trước những động tác có phần thiếu dứt khoát, kém đẹp mắt của Denis Đặng.

Denis Đặng thực hiện dance cover "How you like that".

Dù có nhiều cố gắng, tuy nhiên dường như Denis Đặng cần phải trau dồi kỹ năng nhảy nhiều hơn. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng BLACKPINK sẽ khóc thét nếu thấy bản dance cover hài hước này.

Bên cạnh bình luận tiêu cực, cũng có không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là màn nhảy ngẫu hứng tặng fan, thêm đó Denis Đặng không phải ca sĩ hay vũ công chuyên nghiệp nên khó lòng nhảy múa thật xuất sắc. Việc quá khắt khe với anh chàng cũng là điều không nên.

Denis Đặng nổi tiếng nhanh chóng khi cùng Nguyễn Trần Trung Quân thực hiện các MV Tự tâm - Canh ba. Denis Đặng được khen vì sự sáng tạo, đột phá, đôi khi "điên rồ" trong việc tạo ra những MV có câu chuyện độc đáo hấp dẫn.

Thời gian gần đây, Denis Đặng gắn liền với hình ảnh tóc trắng - cũng là tạo hình quen thuộc khi anh đóng vai Bạch Liên trong các MV Tự Tâm và Canh Ba.

Tuy nhiên, từ khi nổi tiếng, Denis Đặng liên tục bị bốc phốt đạo nhái ý tưởng từ người khác. Dù đã lên tiếng thanh minh nhiều lần nhưng ý kiến tiêu cực về Denis Đặng cứ xuất hiện liên tục.