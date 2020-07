Giữa làn sóng bị chỉ trích vì lười biếng, Jennie (BLACKPINK) khiến fan xót xa khi xuất hiện với hình ảnh đầu gối bầm tím

Jennie (BLACKPINK) hiện đang là thành viên nhận được chú ý nhiều nhất sau khi cư dân mạng xứ Trung Quốc soi được những khoảnh khắc cô nhảy hời hợt, không thực hiện đúng và đủ các động tác của vũ đạo How You Like That trên sân khấu quảng bá. Dù người bênh vực, kẻ chê bai có đủ nhưng ồn ào này đã gây ảnh hưởng không ít đến tên tuổi Jennie, nhất là khi 1 số netizen đã mất thiện cảm với cô sau loạt "phốt" tương tự diễn ra vào cuối năm 2018.

Trong thời điểm những chỉ trích đang bủa vây, mọi động thái của Jennie đều được chú ý sát sao, và khi “soi” lại loạt khoảnh khắc trên sân khấu quảng bá của cô nàng, fan phát hiện ra 1 điều đáng chú ý đó là đôi chân của cô nàng đang bị thương nhưng vẫn cố gắng trình diễn đến hết tiết mục.

Người hâm mộ soi được đầu gối bầm tím của Jennie khi đang trình diễn trên sân khấu.

Khoảnh khắc Jennie bị cho là nhảy hời hợt so với 3 thành viên còn lại.

Không phải cô gái 24 tuổi nào cũng có thể lực đáp ứng được guồng quay bận rộn của một idol. Là thành viên của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng, Jennie chắc chắn ý thức rõ được tầm quan trọng trong việc cống hiến hết mình trên sân khấu. Tuy nhiên khi cô nàng không thể "bùng cháy" 100% năng lượng trong tiết mục thì chắc chắc Jennie đang có vấn đề sức khỏe và chính fan là người hiểu rõ nhất.

Hồi tháng 5 vừa qua, Jennie đã gặp chấn thương ở chân khiến việc đi lại bị bất tiện. Tuy nhiên vì không muốn kế hoạch comeback của nhóm bị chậm trễ, Jennie đã cố gắng trở lại đúng như lời đã hứa để làm thỏa lòng người hâm mộ.