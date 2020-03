Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh tại Mỹ, New York xác nhận 6 ca nhiễm mới

Nhân viên y tế chuẩn bị chuyển bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm COVID-19 tại trung tâm chăm sóc sức khỏe Kirkland, bang Washington, Mỹ ngày 29/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo CDC, có 49 ca trong số này là các công dân Mỹ hồi hương. 100 ca còn lại được phát hiện và xét nghiệm thông qua các hệ thống y tế công cộng của Mỹ phân bố tại 13 bang. Với những số liệu trên, có thể thấy dịch COVID-19 tại Mỹ đang diễn tiến rất nhanh theo chiều hướng xấu, khi chỉ trước đó vài giờ, số ca nhiễm bệnh mà CDC ghi nhận chỉ là 129 người.

Trong số các ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tính đến ngày 4/3, tiểu bang New York ghi nhận 6 trường hợp, gồm 2 bệnh nhân đã được xác định từ trước và 4 người mới được xác định thêm. Thống đốc bang Andrew M.Cuomo nêu rõ vợ, con trai, con gái và hàng xóm của bệnh nhân ở hạt Westchester đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tiểu bang đã yêu cầu khoảng 1.000 người tự cách ly và sở y tế đang tìm xem liệu có bao nhiêu người đã bị lây bệnh, bởi bệnh nhân ở hạt Westchester là một luật sư làm việc tại quận trung tâm Manhattan và đã đi lại, tiếp xúc với nhiều người. Trong khi đó, người nhà, các bác sĩ và y tá từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ hai cũng đã được yêu cầu cách ly. Gia đình của bệnh nhân này sống ở New Rochelle, phía Bắc thành phố New York.

Cùng ngày, bang California của Mỹ ghi nhận một ca tử vong do virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân là người cao tuổi, trở về từ du thuyền Diamond Princess và có kết quả xét nghiệm dương tính sau đó. Giới chức y tế địa phương đang cách ly và theo dõi tất cả những người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Trong một diễn biến liên quan đến dịch bệnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết dịch COVID-19 đã gây gián đoạn đi lại và khả năng tiếp cận hàng hóa của ngành công nghiệp Mỹ. FED khuyến cáo mọi việc có thể còn trở nên tồi tệ hơn.