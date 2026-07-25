Khi cả dải TV của Samsung biết trò chuyện, trải nghiệm phòng khách 2026 đổi khác thế nào?

Một buổi tối giữa tháng 7, gia đình quây quần trước tivi xem một trận vòng loại trực tiếp World Cup 2026. Trái bóng chuyền nhanh giữa các cầu thủ, hình ảnh vẫn mượt không giật, còn tiếng hò reo từ khán đài nổi rõ hơn hẳn giọng bình luận viên. Chiếc tivi tự làm việc đó mà không ai phải bấm nút chỉnh gì thêm. Đó là khung cảnh quen thuộc trong mùa World Cup 2026 vừa khép lại trên các dòng Samsung AI TV.

Một gia đình xem bóng đá trên Samsung AI TV trong phòng khách

Ngày 2/4, Samsung Việt Nam công bố dải AI TV 2026, đưa trợ lý Vision AI Companion lên toàn bộ danh mục, từ Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED đến Crystal UHD, dòng phổ thông vốn trước đây không có AI. Đây là lần đầu tiên một chiếc tivi giá phổ thông của Samsung có cùng nền tảng AI với mẫu cao cấp nhất, thay vì tính năng AI chỉ dành riêng cho dòng đắt tiền.

Vision AI Companion đóng vai trò trợ lý trung tâm, kết hợp Bixby cùng các mô hình AI lớn để nhận diện nội dung đang phát và tự điều chỉnh hình ảnh, âm thanh cho phù hợp. Đúng dịp World Cup 2026, đây cũng là năm đầu tiên Samsung đưa Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode) lên dải sản phẩm. Chế độ này nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự làm mượt các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật tiếng cổ vũ từ khán đài. Đi kèm là Chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller), tách riêng tiếng bình luận viên khỏi tiếng ồn xung quanh, còn Vision AI Companion có thể trả lời trực tiếp các câu hỏi về diễn biến trận đấu. Cả 3 tính năng đều đã phủ trên toàn bộ dòng Micro RGB, Mini LED, OLED, Neo QLED, Crystal UHD và The Frame, không riêng dòng cao cấp.

Giao diện Chế độ Bóng đá AI trên Samsung AI TV 2026

Hướng đi này không phải bước ngoặt bất ngờ. Tại Better Choice Awards 2025, TV Neo QLED 8K QN950F của Samsung đã thắng giải Thiết bị đột phá về trải nghiệm đa phương tiện thuộc cụm Smart Choice Awards, nhờ khả năng tích hợp AI vào trải nghiệm giải trí gia đình. AI TV 2026 là bước tiếp theo của cùng một định hướng, chỉ khác là công nghệ được mở rộng từ một sản phẩm cụ thể sang toàn bộ dải TV.

TV Neo QLED 8K QN950F, sản phẩm từng thắng giải tại Better Choice Awards 2025

Với nhiều gia đình Việt, tivi vẫn là thiết bị trung tâm phòng khách, nơi cả nhà cùng xem chứ không phải màn hình cá nhân như điện thoại. Một trận bóng đá hay một bộ phim xem chung có thể kéo dài vài giờ, và những chi tiết nhỏ như tiếng bình luận bị lẫn vào tiếng ồn hay hình ảnh giật ở pha bóng nhanh đều ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm cả nhóm người xem cùng lúc. Đó là lý do các hãng TV, không riêng Samsung, đang dồn AI vào đúng những tình huống sử dụng thực tế thay vì chỉ nâng độ phân giải hay độ sáng.

Câu hỏi còn để ngỏ là AI sẽ tiếp tục thay đổi chiếc tivi tới đâu, khi mùa giải Ngoại hạng Anh mới sắp khởi tranh vào tháng 8 trên FPT Play, một trong những đối tác nội dung mà Samsung đã hợp tác cho dải AI TV 2026.