Ngày 4/9, một sản phụ từng sinh con được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Bình Sơn Thâm Quyến, thuộc Đại học Y khoa Phương Nam (Trung Quốc) khi đã chuyển dạ gấp.

Thời điểm nhập viện, cổ tử cung của sản phụ đã mở 9 cm, quá trình chuyển dạ diễn ra rất nhanh và đầu thai nhi sắp ra ngoài. Đội ngũ sản khoa lập tức kích hoạt phương án đỡ đẻ khẩn cấp, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến cuộc sinh.

Đến 9h40, một bé gái chào đời thuận lợi, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, trong lúc kiểm tra trước khi sổ nhau, nữ hộ sinh Lâm Vĩ Yến nhận thấy dấu hiệu "lạ". Theo đó, khi sờ nắn bụng người mẹ trước lúc lấy bánh nhau ra ngoài, nữ hộ sinh phát hiện tử cung vẫn căng to bất thường. Thăm khám khẩn cấp cho thấy một thai nhi thứ hai vẫn nằm bên trong.

Các bác sĩ trực nhanh chóng tiến hành kiểm tra và xác định đây là trường hợp mang song thai nhưng không được phát hiện trong suốt thai kỳ. Đáng nói, thai nhi thứ hai ở tư thế ngôi chân, hai chân hướng xuống dưới, khiến việc sinh qua đường âm đạo gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tắc nghẽn chuyển dạ, băng huyết ồ ạt hoặc gây ngạt thở cho thai nhi.

Sản phụ cùng gia đình trước đó bỏ qua toàn bộ lịch khám lẫn siêu âm thai kỳ nên không biết cô mang thai đôi. Trong suốt thai kỳ, người mẹ không thực hiện khám thai hay siêu âm sàng lọc, vì vậy không có phương án sinh nở cũng như kế hoạch đánh giá và xử trí những rủi ro có thể xảy ra.

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Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu sản phụ nguy kịch. Các khoa Sản, Gây mê, Phòng mổ và Sơ sinh nhanh chóng thành lập ê-kíp phối hợp liên chuyên khoa. Phòng mổ được đặt trong trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị cả phương án chuyển sang mổ lấy thai dưới gây mê toàn thân nếu việc sinh thường không thuận lợi.

Đội ngũ sản khoa đánh giá kỹ tiến triển chuyển dạ và tư thế thai nhi để tiến hành thủ thuật hỗ trợ sinh. Khoa Gây mê chịu trách nhiệm duy trì ổn định các chỉ số sinh tồn của sản phụ, trong khi ê-kíp Sơ sinh túc trực để sẵn sàng hồi sức cho em bé.

Đến 10h19, dưới sự phối hợp của toàn bộ nhân viên y tế, thai nhi thứ hai được hỗ trợ lấy ra theo phương pháp kéo ngôi mông trong điều kiện gây mê toàn thân. Một bé trai chào đời an toàn.

Toàn bộ cuộc xử trí diễn ra trong chưa đầy 60 phút. Hiện sức khỏe của người mẹ và cặp song sinh đều ổn định.

Qua trường hợp trên, các chuyên gia sản khoa khuyến cáo phụ nữ mang thai cần thực hiện khám thai đầy đủ, đều đặn và đúng hướng dẫn.

Trong quá trình mang thai, sức khỏe của người mẹ có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi, cũng như việc sinh đẻ, nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc con sau này. Người phụ nữ cần có thêm những thông tin, kiến thức cần thiết nhất để có thể tự chăm sóc mình và thai nhi; hay những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi để có thể phòng tránh. Vì vậy, khám thai định kỳ là điều nên làm.

Khám thai định kỳ sẽ giúp cho người mẹ cũng như bác sĩ biết được thai nhi trong giai đoạn thai nghén có phát triển bình thường hay dị tật gì hay không, có nguy cơ bệnh tật xuất hiện trong thời kỳ mang thai hay không (cao huyết áp, tiểu đường…), chế độ dinh dưỡng đã hợp lý chưa, cần bổ sung những khoáng chất gì..

Ngoài ra, người mẹ cần có thêm những thông tin, kiến thức cần thiết nhất để có thể tự chăm sóc mình và thai nhi; hay những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi để có thể phòng tránh. Do vậy, khám thai định kỳ là điều nên làm.

Việc khám thai sẽ giúp thai phụ chủ động trong việc theo dõi và kiểm soát tình trạng sức khỏe của mẹ, nắm được những giai đoạn phát triển của trẻ, phát hiện sớm bệnh lý di truyền, dị tật, xử lí kịp thời những biến chứng khi mang thai, tạo cơ sở cho trẻ ra đời an toàn, khỏe mạnh.



