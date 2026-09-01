51 tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi: Mỹ nhân Hồng Kông từng giảm 28kg sau sinh tiết lộ 5 bí quyết giữ dáng, trẻ lâu

Ở tuổi 51, Quách Thiện Ni vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng và làn da trẻ trung. Ít ai biết, sau khi sinh con, nữ diễn viên từng tăng từ 49 kg lên 77kg. Cô mất khoảng 3 tháng để giảm 28kg và duy trì những thói quen được cho là giúp cơ thể khỏe khoắn, diện mạo tươi trẻ.

Mới đây, nữ diễn viên Hồng Kông Quách Thiện Ni (Sonija Kwok) chia sẻ hình ảnh cô con gái 14 tuổi Kylie ôm mèo trên Instagram. Nhan sắc và thần thái trẻ trung của cô bé nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Cô con gái 14 tuổi Kylie của Quách Thiện Ni được mẹ chia sẻ ôm mèo trên Instagram.



Nhìn lại sự nghiệp của Quách Thiện Ni, cô từng đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1999, sau đó trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh với nhiều bộ phim như Tầm Tần Ký, Lạc Thần, Cổ Linh Tinh Thám...

Ở tuổi 51, nữ diễn viên vẫn duy trì diện mạo trẻ trung. Đáng chú ý, cô từng trải qua giai đoạn tăng cân đáng kể sau khi sinh con.

Từng tăng từ 49 kg lên 77kg sau sinh

Theo chia sẻ được truyền thông Hồng Kông đăng tải, trong thời gian mang thai, cân nặng của Quách Thiện Ni từng tăng từ 49 kg lên 77kg.

Sau sinh, nữ diễn viên bắt đầu tìm cách lấy lại vóc dáng và cho biết cô từng áp dụng chế độ uống nước ép rau củ kết hợp kiểm soát chế độ ăn. Sau khoảng 3 tháng, cô giảm được 28kg.

Tuy nhiên, câu chuyện giảm cân của Quách Thiện Ni không nên được hiểu rằng chỉ cần uống nước ép rau là có thể giảm 28 kg. Việc giảm cân nhanh như vậy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động và tình trạng cơ thể.

Điều đáng chú ý hơn là những thói quen cô duy trì trong cuộc sống hàng ngày.

Quách Thiện Ni và con gái

5 thói quen giúp Quách Thiện Ni duy trì vẻ ngoài trẻ trung

1. Ưu tiên thực phẩm ít muối, ít dầu mỡ

Quách Thiện Ni từng chia sẻ cô khá chú ý đến chế độ ăn uống, ưu tiên thực phẩm ít muối, ít dầu, ít đường và hạn chế những món cay nóng, nhiều dầu mỡ.

Một chế độ ăn ít muối cũng có thể giúp hạn chế tình trạng giữ nước, từ đó giảm cảm giác mặt bị phù hoặc cơ thể nặng nề.

Thay vì tìm kiếm một loại thực phẩm "chống lão hóa" thần kỳ, việc duy trì chế độ ăn cân bằng, đa dạng thực phẩm và hạn chế đồ ăn quá nhiều đường, muối hay chất béo không lành mạnh mới là điều có ý nghĩa lâu dài.

2. Từng dùng nước ép rau củ để giảm cân sau sinh

Để lấy lại vóc dáng sau sinh, Quách Thiện Ni từng uống nước ép rau củ.

Các loại rau như cần tây, rau bina... cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa.

Tuy nhiên, nước ép rau củ không nên được xem là bữa ăn thay thế trong thời gian dài. Khi ép rau củ, một phần chất xơ có thể bị loại bỏ, trong khi cơ thể vẫn cần protein, chất béo lành mạnh và nhiều nhóm chất khác để duy trì cơ bắp.

Nếu muốn giảm cân, điều quan trọng không phải chỉ uống một loại nước mà là xây dựng tổng thể chế độ ăn phù hợp.

3. Từng cắt giảm tinh bột nhưng đây không phải cách nên áp dụng lâu dài

Một trong những phương pháp Quách Thiện Ni từng áp dụng là hạn chế hoặc loại bỏ các thực phẩm giàu carbohydrate như cơm, bánh mì.

Cách ăn này có thể khiến cân nặng giảm nhanh trong thời gian đầu, một phần do cơ thể mất lượng nước liên quan đến glycogen.

Tuy nhiên, cắt hoàn toàn tinh bột trong thời gian dài không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người.

Cơ thể vẫn cần carbohydrate để cung cấp năng lượng. Chế độ ăn quá hạn chế có thể khiến một số người mệt mỏi, khó tập trung và nếu ăn uống không đủ chất còn có nguy cơ ảnh hưởng đến khối cơ.

Đặc biệt với phụ nữ bước vào tuổi 40-50, mục tiêu không chỉ là "nhẹ cân" mà còn phải giữ cơ, duy trì sức mạnh và sức khỏe xương.

4. Thường xuyên gần gũi thiên nhiên, giữ tinh thần thoải mái

Một bí quyết khác của nữ diễn viên lại không liên quan trực tiếp đến ăn uống.

Quách Thiện Ni yêu thích việc hòa mình vào thiên nhiên và từng chia sẻ quan điểm rằng khi một người thực sự hạnh phúc, vẻ ngoài cũng trở nên rạng rỡ hơn.

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, cảm xúc và nhiều thói quen liên quan đến sức khỏe.

Vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc cơ thể, giữ tinh thần ổn định, ngủ đủ và dành thời gian cho những hoạt động giúp bản thân thư giãn cũng là một phần quan trọng của quá trình "lão hóa khỏe mạnh".

5. Uống đủ nước mỗi ngày

Quách Thiện Ni từng chia sẻ cô duy trì thói quen uống khoảng 8 cốc nước mỗi ngày.

Cô thậm chí từng chia nhỏ thời điểm uống nước từ sáng đến tối:

Cốc 1: Sau khi thức dậy.

Cốc 2: Khoảng 9h sáng.

Cốc 3: Khoảng 11h30.

Cốc 4: Khoảng 13h.

Cốc 5: Khoảng 15h30.

Cốc 6: Khoảng 17h30.

Cốc 7: Khoảng 19h.

Cốc 8: Khoảng 21h.

Tuy nhiên, 8 cốc nước không phải con số bắt buộc đối với tất cả mọi người. Nhu cầu nước phụ thuộc vào cân nặng, mức độ vận động, thời tiết, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe.

Uống đủ nước giúp cơ thể duy trì các chức năng sinh lý bình thường, nhưng không nên hiểu rằng uống càng nhiều nước sẽ càng "đốt mỡ" hoặc "thải độc".

51 tuổi vẫn trẻ trung: Điều đáng học không nằm ở một món ăn

Câu chuyện của Quách Thiện Ni cho thấy một điều đáng chú ý: vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 50+ khó có thể đến từ một loại nước, một món ăn hay một mẹo giảm cân duy nhất.

Nữ diễn viên từng giảm cân khá nhanh sau sinh, nhưng những thói quen cô chia sẻ về sau lại tập trung vào việc kiểm soát chế độ ăn, uống đủ nước, vận động và giữ tinh thần thoải mái.

Đặc biệt với phụ nữ sau tuổi 40, việc giảm cân quá nhanh hoặc cắt bỏ quá nhiều nhóm thực phẩm có thể khiến cơ thể mất cơ thay vì chỉ mất mỡ.

Muốn trẻ lâu, mục tiêu không nên chỉ là "cân nặng càng thấp càng tốt", mà là giữ được cơ bắp, sức khỏe, năng lượng và một lối sống có thể duy trì lâu dài.