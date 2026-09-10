Bật điều hòa 19 độ khi ngủ có giúp giảm cân? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Mở điều hòa ở nhiệt độ thấp khi ngủ có thể kích hoạt một loại mỡ đặc biệt trong cơ thể, nhưng đừng vội nghĩ rằng chỉ cần nằm ngủ trong phòng lạnh là có thể giảm cân. Nghiên cứu cho thấy thời lượng giấc ngủ mới là yếu tố đáng chú ý nếu muốn giảm mỡ mà không đánh đổi cơ bắp.

Ngủ trong phòng 19 độ có thể kích hoạt "mỡ nâu"

Trong quá trình giảm cân, nhiều người tập trung vào việc cắt giảm khẩu phần và tăng cường vận động. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy nhiệt độ môi trường khi ngủ cũng có thể tác động đến hoạt động chuyển hóa của cơ thể.

Theo thông tin được bài viết dẫn lại từ nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), những người ngủ trong môi trường khoảng 19 độ C trong một tháng có sự gia tăng lượng mỡ nâu và cải thiện độ nhạy insulin.

Mỡ nâu khác với mỡ trắng - loại mỡ chủ yếu có chức năng dự trữ năng lượng. Mỡ nâu chứa nhiều ty thể, có khả năng tạo nhiệt và tiêu hao năng lượng.

Khi cơ thể tiếp xúc với môi trường lạnh, mỡ nâu có thể được kích hoạt để tham gia quá trình sinh nhiệt. Đây cũng là lý do nhiệt độ môi trường được các nhà khoa học quan tâm khi nghiên cứu về chuyển hóa và kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc càng ngủ lạnh càng giảm cân.

Các chuyên gia được bài viết dẫn lời lưu ý rằng sau 4 tuần, cân nặng của những người tham gia nghiên cứu không thay đổi đáng kể. Mỡ nâu có thể góp phần vào quá trình tiêu hao năng lượng nhưng không thể thay thế chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện.

Nói cách khác, bật điều hòa ở 19 độ không phải "bí quyết giảm cân" có thể giúp cơ thể tự động đốt mỡ suốt đêm.

Cùng giảm 3kg, người ngủ 5,5 giờ có thể mất cơ nhiều hơn

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở giấc ngủ.

Một nghiên cứu của Đại học Chicago cho thấy, khi hai nhóm cùng duy trì mức thâm hụt năng lượng và cùng giảm khoảng 3kg, thành phần cân nặng mất đi lại rất khác nhau tùy thời lượng ngủ.

Nhóm chỉ ngủ khoảng 5,5 giờ mỗi đêm có xu hướng mất nhiều khối nạc hơn, trong khi nhóm ngủ khoảng 8,5 giờ giảm được tỷ lệ mỡ cao hơn.

Điều này đặc biệt quan trọng với những người đang giảm cân.

Bởi mục tiêu của giảm cân không chỉ là làm con số trên cân giảm xuống, mà còn phải giữ được khối cơ và ưu tiên giảm mỡ.

Theo bác sĩ được bài viết dẫn lời, thiếu ngủ có thể làm giảm quá trình tổng hợp protein của cơ, khiến cơ khó phát triển và dễ bị mất đi hơn. Đồng thời, tình trạng thiếu ngủ cũng liên quan đến sự gia tăng hormone stress.

Có thể hình dung đơn giản: khi cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nghỉ ngơi, nó sẽ ưu tiên duy trì những chức năng thiết yếu thay vì đầu tư vào việc xây dựng và phục hồi cơ bắp.

Vì vậy, nếu đang ăn kiêng và tập luyện nhưng ngủ quá ít, bạn có thể vẫn thấy cân nặng giảm, nhưng không nhất thiết đó là kết quả giảm mỡ như mong muốn.

Muốn giảm mỡ mà ít mất cơ, đừng chỉ quan tâm đến nhiệt độ phòng

Các chuyên gia trong bài viết gợi ý một số cách cải thiện chất lượng giấc ngủ, trong đó có việc tạo điều kiện để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên trước khi ngủ.

Một trong những cách được đề cập là tắm nước ấm trước giờ ngủ.

Khi tắm nước ấm, nhiệt độ cơ thể tăng lên, các mạch máu ngoại vi giãn ra và quá trình tản nhiệt sau đó diễn ra thuận lợi hơn. Sự giảm nhiệt độ lõi cơ thể có thể giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thuận lợi cho giấc ngủ.

Thay vì cố biến phòng ngủ thành một "kho lạnh", điều quan trọng hơn là duy trì môi trường ngủ dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Nếu sử dụng điều hòa, bài viết dẫn khuyến nghị có thể đặt khoảng 26 độ C, kết hợp quạt để tăng lưu thông không khí và giúp cơ thể tản nhiệt tốt hơn.

Một số chế độ điều hòa như chế độ ngủ có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ theo thời gian, tránh việc phòng quá lạnh vào giữa đêm khiến cơ thể bị đánh thức.

Trước khi ngủ, có một thứ nên tránh: Điện thoại

Không chỉ nhiệt độ phòng, thói quen trước giờ ngủ cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng giấc ngủ.

Việc sử dụng điện thoại ngay trước khi ngủ có thể khiến não bộ tiếp tục ở trạng thái tỉnh táo. Ánh sáng từ màn hình, cùng với việc tiếp nhận liên tục thông tin, có thể khiến cơ thể khó chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Vì vậy, nếu mục tiêu là giảm mỡ, giữ cơ và phục hồi tốt sau tập luyện, thay vì chỉ chăm chăm tìm cách "đốt calo trong lúc ngủ", hãy bắt đầu từ điều cơ bản hơn: ngủ đủ và ngủ chất lượng.

19 độ C có thể kích hoạt mỡ nâu, nhưng không phải nhiệt độ thần kỳ giúp bạn giảm cân

Nếu muốn giảm mỡ hiệu quả, thứ tự ưu tiên vẫn nên là chế độ ăn phù hợp - vận động - tập sức mạnh - ngủ đủ và chất lượng.

Đặc biệt, khi đang giảm cân, đừng chỉ nhìn vào số kg trên cân. Một cơ thể giảm được nhiều mỡ nhưng giữ được khối cơ mới là kết quả đáng hướng tới.