Nữ streamer 24 tuổi đột ngột tử vong sau khi ăn 70 quả trứng mỗi ngày

Ganfan Ying 24 tuổi, một người nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, được biết đến với việc tham gia các cuộc thi ăn uống, mới đây đã qua đời. Cô đã phải nhập viện do hạ kali máu nghiêm trọng, với nồng độ kali trong máu chỉ còn 2,3 mmol/L.

Được biết, trước đó cô thậm chí đã ăn từ 60 đến 70 quả trứng muối trong một buổi livestream để quảng bá sản phẩm. Trong video cuối cùng, cô trông vô cùng tiều tụy và thiếu tập trung, phản xạ chậm chạp. Cô tiết lộ rằng mình đã phải nhập viện vì hạ kali máu nghiêm trọng, với nồng độ kali trong máu giảm xuống chỉ còn 2,3 mmol/L. Sau đó, cô qua đời ở tuổi 24.

Bác sĩ phân tích về mặt lý thuyết, ăn uống vô độ không trực tiếp gây ra hạ kali máu. Chỉ khi người phát sóng mukbang tiêu thụ một lượng lớn thức ăn trong thời gian ngắn, kèm theo việc nôn mửa thường xuyên hoặc nôn mửa nghiêm trọng, dẫn đến mất nước và chất điện giải đáng kể, thì mới có thể gây ra hạ kali máu nghiêm trọng.

Ông cũng chỉ ra rằng nồng độ kali trong máu bình thường nên nằm trong khoảng từ 3,6 đến 5,0 mmol/L. Mức dưới 3,6 mmol/L được coi là hạ kali máu; nếu giảm xuống 2,3 mmol/L, tình trạng này rất nghiêm trọng về mặt lâm sàng và có thể dễ dàng dẫn đến rối loạn nhịp tim gây tử vong.

Trong thực tiễn lâm sàng, có ba nguyên nhân chính gây hạ kali máu:

- Chế độ ăn uống không đủ: ăn kiêng, chán ăn hoặc ăn quá ít trong thời gian dài.

- Mất quá nhiều: Một lượng lớn chất dinh dưỡng bị mất qua đường tiêu hóa (như tiêu chảy, nôn mửa) hoặc thận.

- Vận chuyển tế bào: Các ion kali di chuyển nhanh chóng từ máu vào tế bào.

Bác sĩ cảnh báo rằng các triệu chứng hạ kali máu bao gồm mệt mỏi, yếu cơ, chuột rút ở chân hoặc táo bón; tình trạng xấu đi có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, tê liệt cơ hoặc thậm chí ngừng hô hấp, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi bất thường, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức để bổ sung chất điện giải.

Nguồn và ảnh: Health 2.0