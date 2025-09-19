Showbiz Hàn có một nam diễn viên: Nghèo thì chung tình, giàu thì ngoại tình, bước vào phim hành động thì… toàn giết người

Trong dàn sao Hàn, nếu có một diễn viên nam nào khiến khán giả vừa thương vừa buồn cười vì “cái số phận vai diễn”, thì đó chính là Park Hae Joon .

Cứ nhìn lại sự nghiệp của anh, người ta dễ dàng tóm gọn bằng công thức: N ghèo thì chung tình, giàu thì ngoại tình, còn khi bước vào phim hành động thì… toàn giết người .

Khi nghèo: Người chồng chuẩn mực, hết lòng vì gia đình

Trong bộ phim When Life Gives You Tangerines (2025), Park Hae Joon vào vai Yang Gwan-sik – một người chồng chất phác, yêu thương vợ hết mực. Nhân vật này đại diện cho kiểu đàn ông “nghèo tình cảm nhưng giàu lòng chung thủy”, sống mộc mạc, chịu thương chịu khó và xem gia đình là tất cả.

Vai diễn này khiến khán giả thở phào: Cuối cùng thì Park Hae-joon cũng thoát khỏi cái mác “ông chồng phản bội” từng ám ảnh anh suốt nhiều năm.

Khi giàu: Ông chồng ngoại tình quốc dân

Trước đó, Park Hae Joon nổi đình đám với vai Lee Tae Oh trong The World of the Married (2020). Đây chính là “ông chồng ngoại tình huyền thoại” của màn ảnh Hàn – giàu có, có sự nghiệp, nhưng lại phản bội người vợ Ji Sun-woo (Kim Hee-ae) để lao vào mối quan hệ sai trái.

Trong phim, anh là một đạo diễn phim đầy tham vọng, điều hành công ty giải trí với sự hỗ trợ của vợ. Tuy nhiên, anh đã ngoại tình với một cô gái trẻ tên là Da-kyung, dẫn đến sự đổ vỡ gia đình và một cuộc chiến đầy thù hận và trả thù giữa các nhân vật chính

Chỉ một vai diễn, Park Hae Joon bỗng chốc trở thành biểu tượng… phản diện trong lòng công chúng. Nhiều khán giả còn đùa: “Thấy anh trên màn ảnh là biết chắc sẽ có người phụ nữ nào đó bị phản bội”.

Và mới đây, trong siêu phẩm Giông Tố (Tempest) , anh tiếp tục “không thoát” khỏi hình tượng người đàn ông ngoại tình, càng củng cố thêm biệt danh “ông ngoại tình quốc dân”.

Khi hành động: Tội phạm, bạo lực và giết người

Nếu không ngoại tình thì Park Hae Joon lại “đổi gió” sang… tội phạm. Có thể anh không phải “sát thủ máu lạnh chuyên nghiệp”, nhưng hễ xuất hiện trong dòng phim hành động thì khán giả gần như chắc chắn sẽ thấy máu đổ, súng nổ và ít nhất một nhân vật… ra đi.

Trong Believer (2018), anh vào vai Seon-chang – một nhân vật thuộc băng nhóm ma túy, luôn xuất hiện trong bầu không khí căng thẳng, bạo lực. Park Hae Joon tiếp tục khẳng định thế mạnh ở tuyến vai phản diện nhiều lớp. Anh vào vai Seon-chang, một nhân vật cấp cao trong tổ chức buôn ma túy, kẻ sống sót sau hàng loạt cuộc thanh trừng nội bộ.

Trên bề mặt, Seon-chang toát lên sự tàn nhẫn, mưu mô và có phần điên cuồng nham hiểm. Nhưng ẩn sâu bên trong, hắn chỉ là một kẻ tiểu nhân: tàn độc với cấp dưới để khẳng định quyền lực, song lại khúm núm, luồn cúi trước cấp trên.

Sang Jo Pil-ho: The Dawning Rage (2019), anh tiếp tục trở thành tay sai nguy hiểm, gắn liền với những cảnh đe dọa, đánh đấm, và ít nhiều liên quan đến mạng người.

Năm 2024, Park Hae Joon tham gia The 8 Show. Bộ phim này tiếp tục củng cố niềm tin của khán giả rằng Park Hae Joon có khả năng chọn kịch bản rất mát tay mỗi khi anh vào vai phản diện. Trong series Netflix này, anh vào vai Tae Seok, một cựu vận động viên bóng chày sa cơ, nay là một gã buôn xe cũ với tính khí côn đồ.

Một định mệnh vừa buồn cười vừa đáng thương

Điều thú vị là Park Hae Joon ngoài đời lại được đánh giá là người đàn ông trầm tính, gia đình hạnh phúc, chẳng dính đến scandal tình ái hay bạo lực nào. Nhưng trên màn ảnh, anh luôn bị “đóng khung” trong những vai tiêu cực đến mức khán giả chỉ cần thấy tên anh trong dàn cast là lập tức đoán: Hoặc chung tình khổ sở, hoặc phản bội trắng trợn, hoặc gắn với cảnh hành động máu me.

Có lẽ chính sự đa dạng này lại làm nên thương hiệu của Park Hae Joon: Một diễn viên có khả năng hóa thân linh hoạt, khiến người ta ghét cay ghét đắng nhưng cũng không thể rời mắt khỏi màn ảnh.