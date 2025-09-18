Chồng của Quỳnh Kool gây tranh cãi kịch liệt vì 1 câu nói: Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng

Tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã khép lại nhưng để lại nhiều dư âm khi vợ chồng Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng) bước vào một cuộc tranh cãi nảy lửa về chuyện con cái và công việc. Đặc biệt, phát ngôn của Toàn: "Có những đứa trẻ sinh ra thì là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra thì lại là gánh nặng" đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Tình huống dẫn đến câu nói "gây bão"

Trong tập phim, Lam được cấp trên cất nhắc sang bộ phận tài chính, hứa hẹn sau đó sẽ trở thành phụ trách tài chính. Đây là cơ hội lớn nhưng Lam lại từ chối với lý do: "Em nghĩ là mình đang có con, mình không thể nào đảm nhận được trọng trách quan trọng như vậy. Em sợ làm ảnh hưởng tới mọi người."

Lời từ chối này khiến Toàn nổi giận. Anh chất vấn vợ: "Em đã hiểu vì sao anh không muốn chúng mình có con vào thời điểm này chưa?" Và sau một hồi tranh luận, Toàn buông ra câu nói gây sốc: "Có những đứa trẻ sinh ra thì là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra thì lại là gánh nặng."

Anh tiếp tục nhấn mạnh: "Anh chỉ muốn nói ở đây là gánh nặng trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ."

Hay "Sinh con ra mà không lo được cho con đàng hoàng, tử tế thì làm sao? Bây giờ mình có cơ hội để kinh tế vững vàng hơn thì em lại từ chối."

Mạng xã hội chia phe tranh luận

Ngay sau khi tập phim lên sóng, nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ trước phát ngôn của Toàn, cho rằng cách anh nói quá cực đoan và thiếu tinh tế.

Một luồng ý kiến cho rằng Lam đúng: "Phụ nữ khi bầu bí, con nhỏ thì khó có thể đảm đương trọng trách lớn, ảnh hưởng tới tập thể. Quyết định từ chối của Lam không sai."

Ngược lại, cũng có quan điểm phản biện: "Nếu vậy thì phụ nữ làm giám đốc, trưởng phòng… thì phải chờ hết tuổi sinh con mới được thăng tiến sao? Nhiều bà mẹ vẫn làm tốt cả công việc lẫn chăm con."

Một số khán giả lại xoáy vào điểm mấu chốt: "Chung quy cũng vì tiền. Toàn không đủ sức gánh vác kinh tế nên đổ hết trách nhiệm cho vợ. Trong khi nhiều người đàn ông còn muốn vợ nghỉ ngơi, ở nhà chăm con."

Có người bức xúc: "Lúc nào Toàn cũng nói 'không phải lỗi của con', nhưng rồi câu nào cũng xoay quanh tiền. Cứ động một tí là anh ta cáu gắt, làm ầm lên, nói năng nặng nề."

Tuy nhiên, cũng có khán giả đứng về phía Toàn: "Thực ra ý anh ta là kinh tế chưa vững thì không nên có con, nếu đã có thì phải lo cho con tử tế. Vấn đề là cách nói quá cục súc."

Vấn đề không chỉ nằm ở câu nói

Điều khiến khán giả tranh luận gay gắt không chỉ ở nội dung phát ngôn, mà còn ở thái độ và cách hành xử của hai nhân vật. Trong khi Lam vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, tích cực và lạc quan, thì Toàn lại thường xuyên nóng nảy, gắt gỏng, khiến người xem khó cảm thông.

Câu chuyện trong tập 16 vì vậy đã chạm đến một chủ đề nhạy cảm và rất đời thường: sự cân bằng giữa sự nghiệp, kinh tế và chuyện sinh con. Nó không chỉ phản ánh mâu thuẫn của một cặp vợ chồng trong phim, mà còn mở ra nhiều góc nhìn đa chiều về áp lực kinh tế – xã hội đè nặng lên gia đình trẻ ngày nay.

