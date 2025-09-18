Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nộp đơn tố cáo, công bố kết quả điều tra từ cơ quan chức năng

Cách đây ít ngày, cư dân mạng xôn xao trước loạt thông tin gây sốc liên quan đến một Hoa hậu. Theo đó, một người có tài khoản MXH là H.L cho biết nắm trong tay clip nhạy cảm, dùng những lời lẽ gây sốc khi nói về cuộc sống đời tư của Hoa hậu "BQH". Ngay sau đó, Bùi Quỳnh Hoa liên tục bị gọi tên và dính vào làn sóng tấn công từ netizen. Trước những tin đồn lan truyền chóng mặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và khiến cộng đồng mạng hiểu sai, nàng hậu ban đầu chọn cách im lặng. Tuy nhiên, mới đây cô đã chính thức lên tiếng.

Tối 18/9, Bùi Quỳnh Hoa viết tâm thư khẳng định những nội dung lan truyền là bịa đặt, vu khống. Cô cùng luật sư đã nộp đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội, đồng thời cung cấp toàn bộ chứng cứ liên quan. Ngày 18/9/2025, cơ quan chức năng đã gửi văn bản Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với người đã loan truyền nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Bùi Quỳnh Hoa khẳng định, việc tung tin đồn, chia sẻ thông tin bịa đặt là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người khác. Đồng thời, nàng hậu gửi lời xin lỗi đến đối tác và người hâm mộ vì những ồn ào không đáng có, khẳng định sẽ đi đến cùng vụ việc để bảo vệ danh dự bản thân cũng như gia đình. Từ sự việc này, khán giả hãy tỉnh táo, không tiếp tay cho những thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hoang mang dư luận.

Xin chào tất cả mọi người!

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện những tin đồn bịa đặt, vu khống, với nội dung không đúng sự thật. Đối tượng ác ý sử dụng ngôn từ phản cảm, tục tĩu để bôi nhọ hình ảnh và xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm của Bùi Quỳnh Hoa từ một tài khoản cá nhân. Điều này đã tạo hiệu ứng lan truyền khiến nhiều trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, Tiktok, YouTube… chia sẻ lại làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng và khiến cộng đồng mạng hiểu sai do những tin đồn thất thiệt. Việc đăng tin và chia sẻ sai sự thật ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh, làm đảo lộn cuộc sống của cá nhân Hoa cũng như những người thân trong gia đình.

Hoa đã quyết định không lên tiếng ngay thời điểm đó mà chọn cách làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để bảo vệ bản thân cũng như xác minh, xử lý vụ việc để có câu trả lời rõ ràng cho những người yêu thương, tin tưởng mình. Hoa sẽ đi đến cùng vụ việc để lấy lại danh dự cho bản thân.

Hoa đã cùng với luật sư của mình gửi đơn tố cáo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội. Hoa đã cung cấp đầy đủ tài liệu chứng cứ cho cơ quan điều tra. Hiện tại, cơ quan Cảnh sát Điều Tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đã đăng tin thất thiệt vu khống Hoa theo khoản 2 điều 156 bộ luật Tố tụng hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Hoa đề nghị các trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, Tiktok, YouTube tháo gỡ các bài viết, hình ảnh, video đã đăng tải liên quan đến vụ việc này. Hoa mong mọi người hãy tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin độc hại trên mạng xã hội, cần kiểm chứng trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang dư luận là hành vi vi phạm pháp luật và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hoa xin gửi lời xin lỗi tới các đối tác, khán giả, người hâm mộ vì đã khiến mọi người hoang mang, lo lắng bởi những tin đồn sai sự thật do cá nhân ác ý bôi xấu danh dự hình ảnh của Hoa. Chân thành cảm ơn mọi người thời gian qua vẫn luôn tin tưởng và đồng hành cùng Bùi Quỳnh Hoa.

Xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người.

Trân trọng!

Bùi Quỳnh Hoa đính kèm thông báo kết quả từ cơ quan chức năng. Theo đó, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vu khống này, tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định Pháp luật

Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Vietnam 2023 và đại diện Việt Nam thi Miss Universe mùa thứ 72 nhưng nhận về kết quả out top 20. Cô từng đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Năm 2023, Bùi Quỳnh Hoa chiến thắng Siêu mẫu quốc tế được tổ chức ở Thái Lan.

Kể từ thời điểm đăng quang Hoa hậu, Bùi Quỳnh Hoa liên tục vướng phải không ít ồn ào, từ đời tư đến hình ảnh, khiến tên tuổi của cô nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Bùi Quỳnh Hoa lựa chọn sống kín tiếng hơn, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Trên mạng xã hội, cô vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống cá nhân sang chảnh, hiện đại và giàu có. Những chuyến du lịch xa hoa, khoảnh khắc check-in ở resort cao cấp hay bộ sưu tập hàng hiệu của nàng hậu đều khiến netizen không khỏi chú ý.