Chuyện gì đang xảy ra với Park Min Young?

Cuộc chiến phim cuối tuần tại Hàn Quốc ngày càng khốc liệt, nhưng cái tên được kỳ vọng như Confidence Queen của Park Min Young lại sớm trở thành sự ê chề của nhà đài khi chỉ sau 4 tập đã chạm mốc rating 0% và buộc phải đổi giờ phát sóng. Bộ phim đánh dấu màn tái xuất của mỹ nhân dao kéo, đồng thời là dự án Hàn đầu tiên của Amazon Prime, nhưng kết quả lại quá đỗi thất vọng.

Khởi chiếu trên TV Chosun với tập 1 đạt 1,1%, Confidence Queen từng có lúc nhích lên 1,5% nhưng nhanh chóng tụt xuống chỉ còn 0,9% - con số báo động với một bộ phim cuối tuần vốn được đầu tư mạnh tay. Trước tình thế ngặt nghèo, nhà đài đã quyết định dời lịch phát sóng từ 9h10 tối sang 10h30 tối, bắt đầu từ tập 5 (20/9). Đây rõ ràng là động thái chữa cháy khi không thể giữ nổi khán giả ở khung giờ vàng.

Thực tế, cú flop của Confidence Queen không quá bất ngờ nếu nhìn vào hướng đi sai lệch ngay từ đầu. TV Chosun vốn nổi tiếng thành công với dòng phim tâm lý gia đình, kịch tính theo motif giật chồng, ngoại tình, tiểu tam, điển hình là Love (ft. Marriage and Divorce) hay Red Balloon. Những thể loại này vốn hợp thị hiếu khán giả trung niên, phụ nữ - là nhóm khán giả trung thành của kênh. Thế nhưng Confidence Queen lại chọn kể về một băng lừa đảo chuyên cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo. Dù remake từ siêu phẩm Nhật The Confidence Man JP, nhưng khi áp dụng vào thị trường và đối tượng khán giả của TV Chosun, bộ phim gần như lạc quẻ.

Chưa dừng lại ở đó, lựa chọn Park Min Young cho vai nữ chính cũng gây tranh cãi. Nữ diễn viên vốn gắn liền với hình ảnh nữ hoàng rom-com, nổi bật trong những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngào như Thư Ký Kim Sao Thế hay Her Private Life. Đặt cô vào vai Yoon Yi Rang, một nữ lừa đảo phải thể hiện sự lọc lõi, ranh ma lại vô tình phơi bày hạn chế diễn xuất. Nhiều khán giả thẳng thắn chê Park Min Young diễn quá lố, cường điệu trong từng biểu cảm, khiến nhân vật mất đi sự tinh quái vốn là linh hồn của thể loại phim này.

Park Min Young không hợp vai

Trong khi đó, đối thủ cùng khung giờ lại quá mạnh. Bon Appétit, Your Majesty của tvN liên tục xô đổ kỷ lục, đạt 15,4% rating ở tập 8, còn Queen Mantis của SBS cũng giữ phong độ với 7,5%. Thậm chí khi dời sang 10h30 tối, Confidence Queen lại phải đối đầu với A Hundred Memories của JTBC - bộ phim tuy mới khởi động khiêm tốn (3,3% và 3,6% cho hai tập đầu) nhưng có tiềm năng bứt phá nhờ nội dung cảm động và dàn cast trẻ trung. Trong bối cảnh quá nhiều bom tấn cuối tuần, TV Chosun rõ ràng đã chọn sai quân bài để cạnh tranh. Và khán giả thì thật sự lo ngại cho sự nghiệp của Park Min Young khi gặp thất bại thảm hại giữa lúc nhan sắc cũng tụt dốc.