Tại showbiz Hàn Quốc, Jang Dong Gun và Joo Jin Moo có mối quan hệ bạn bè thân thiết hơn 10 năm. Họ đều được xem là hình mẫu quý ông hoàn hảo từ tài năng, ngoại hình đến tính cách và sự chung tình với vợ ở showbiz Hàn. Ai có ngờ đây chỉ là vỏ bọc được cả 2 tạo ra để che giấu đời tư trụy lạc của mình. Tháng 1/2020, cả châu Á chao đảo trước thông tin nhóm chat tình dục của Jang Dong Gun và Joo Jin Moo bị vạch trần. Sự việc khiến 2 tài tử này dính scandal tình dục rúng động, hình tượng đẹp đẽ vốn có sụp đổ hoàn toàn.

700 tin nhắn mua dâm, bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ của Jang Dong Gun - Joo Jin Moo

Đầu năm 2020, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc trở thành nạn nhân của 1 cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu điện thoại quy mô lớn. Các nạn nhân bị đòi tiền chuộc từ 50 triệu won (925 triệu đồng) đến 1 tỷ won (18,5 tỷ đồng) từ các hacker. Nếu không thỏa hiệp, các ngôi sao sẽ bị phát tán ảnh nhạy cảm hoặc tin nhắn riêng tư phơi bày bí mật đời tư. Nam diễn viên Joo Jin Mo (Hoàng Hậu Ki) cũng là 1 trong những nạn nhân. Tuy nhiên, anh không chấp nhận yêu sách vòi tiền của tin tặc, thậm chí còn đăng đàn thách thức khi thông báo rằng điện thoại của anh cũng như nhiều sao hạng A khác đã bị hacker xâm nhập.

Hành động của Joo Jin Mo đã chọc tức bọn tin tặc. Chúng quyết định tung hê tin nhắn mua dâm, mở tiệc sex thác loạn của tài tử này và bạn thân Jang Dong Gun. Trong 12 ảnh chụp màn hình tin nhắn lan truyền trên MXH, Jang Dong Gun cùng Joo Jin Mo nhiều lần bàn bạc tìm những sao nữ trẻ đẹp, nóng bỏng để thực hiện giao dịch mua dâm. Joo Jin Mo tổng cộng đã giới thiệu 8 cô gái là người mẫu, hoa hậu, MC ở showbiz Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua hình ảnh để bạn thân Jang Dong Gun lựa chọn. Người trẻ nhất được Joo Jin Mo mồi chài mua dâm là nữ người mẫu môtô, DJ nổi tiếng Siena - năm đó cô mới 21 tuổi.

Jang Dong Gun - Joo Jin Moo bị rò rỉ tin nhắn tình dục chấn động showbiz xứ kim chi

Vụ việc không chỉ dừng lại ở đó, ở 1 cuộc trò chuyện khác, Jang Dong Gun còn trực tiếp đề nghị Joo Jin Mo tổ chức bữa tiệc sex thác loạn với các cô gái đã kết hôn ở độ tuổi 30, có vóc dáng gợi cảm và cao gầy. Đáng phẫn nộ là thời điểm này Go So Young - vợ của tài tử Anh Em Nhà Bác Sĩ - đang mang thai con thứ 2.

Ngoài tìm những sao nữ xinh đẹp để thực hiện giao dịch mua dâm và mở tiệc sex thác loạn, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo còn có nhiều lời bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ khiến dư luận "nóng mặt". Bọn tin tặc sau đó còn tiết lộ thêm những hình ảnh "show hàng" nhạy cảm, trong đó nghi vấn có ảnh giường chiếu giữa Joo Jin Min và các mỹ nhân hành nghề mại dâm trong showbiz.

DJ Siena và nhiều sao nữ khác bị nghi vấn hành nghề mại dâm sau khi Joo Jin Moo nhắc đến tên họ trong cuộc tuyển chọn mỹ nữ thác loạn với Jang Dong Gun

Từ ngôi sao quốc dân hóa tội đồ showbiz

Dù là nạn nhân của bọn tin tặc, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo vẫn không tránh khỏi việc nhận hậu quả nặng nề. Cả 2 biến thành tội đồ trong mắt công chúng chỉ trong 1 đêm. Trên khắp các trang MXH, netizen không ngừng chỉ trích, kêu gọi tẩy chay 2 nghệ sĩ có đời tư hỗn loạn, thiếu đứng đắn. Cư dân mạng cũng bày tỏ sự thương cảm trước tình cảnh của vợ Jang Dong Gun và Joo Jin Mo.

Sau khi bê bối của chồng nổ ra, nữ diễn viên Go So Young và bác sĩ Min Hye Yeon hứng chịu vô số lời đàm tiếu. Sức ép dư luận khi đó khủng khiếp đến mức, vợ bác sĩ của Joo Jin Mo lặng lẽ xóa tài khoản Instagram, còn Go So Young phải khóa bình luận giữa tâm bão. Họ bị xem là 2 người phụ nữ đáng thương nhất xứ Hàn vào thời điểm đó.

Vợ Jang Dong Gun - Joo Jin Mo trở thành 2 người phụ nữ gây thương cảm nhất showbiz Hàn Quốc

Tháng 2/2020, Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã tuyên phạt Kim (32 tuổi) và Park (41 tuổi) - những người bị buộc tội tống tiền, đánh cắp dữ liệu điện thoại rồi phát tán tin nhắn riêng của Joo Jin Mo - lần lượt 5 năm tù và 2 năm 6 tháng tù giam. Vụ án này chính thức khép lại nhưng công chúng không tha thứ cho Jang Dong Gun và Joo Jin Mo. Trước làn sóng tẩy chay dữ dội, 2 tài tử phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật, lui về ở ẩn.

Tượng đài của màn ảnh xứ kim chi Jang Dong Gun được tiết lộ có khoảng thời gian khổ sở, bị mất ngủ và phải uống thuốc triền miên hậu bê bối. Sau khi tin nhắn bàn bạc tìm gái mại dâm "giải khuây" bị lộ, cuộc hôn nhân của Jang Dong Gun và Go So Young cũng trục trặc. Cả 2 đã cãi nhau ầm ĩ ở Hawaii (Mỹ) vào thời điểm scandal nổ ra. Họ "chiến tranh lạnh" thời gian dài trước khi Go So Young quyết định tha thứ, cho Jang Dong Gun cơ hội chuộc lỗi với gia đình.

Jang Dong Gun được vợ minh tinh tha thứ, giữ được tổ ấm sau nghi vấn vụng trộm, mua dâm trong lúc vợ mang thai

Tình hình của Joo Jin Mo cũng chẳng khá hơn Jang Dong Gun là bao. Sau tai tiếng tình dục, anh không còn nhận được bất kỳ vai diễn nào hay cũng không còn được phép xuất hiện ở bất cứ sự kiện giải trí nào nữa. Joo Jin Mo bị nhà sản xuất lẫn công chúng quay lưng và không thể trở lại showbiz. Vợ Joo Jin Mo cũng cho biết chồng cô đã rất mệt mỏi vì liên tục bị cộng đồng mạng chửi bới bám váy đàn bà để vớt vác hình ảnh và gây áp lực sau vụ bê bối.

Joo Jin Mo chọn cách "ở ẩn" sau scandal tình dục

Nguồn: KoreaBoo, Nate