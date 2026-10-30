Shark Bình: 'Bị cáo dám làm dám chịu, đi tù thì tươi lên thôi'

"Số bị cáo đi tù rồi"

Sáng nay (30/10), HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) để làm rõ hành vi rửa tiền hơn 319 tỷ đồng cho “cỗ máy” lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) điều hành.

Trong vụ án, Shark Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng. Khi được Nam liên hệ “hợp tác”, Shark Bình ban đầu từ chối do % thấp nhưng sau này đồng ý thực hiện vì hoa hồng cao hơn.

Trên bục khai báo, Shark Bình khai, lập và quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ trong lĩnh vực công nghệ nên không thể trực tiếp theo sát mọi hoạt động, chủ yếu đưa ra chủ trương, định hướng điều hành. Đối với Công ty cổ phần Ngân Lượng, Shark Bình cho biết luôn đặt ra yêu cầu bảo đảm quyền lợi khách hàng. Khi nhận được phản ánh, kiến nghị, các bộ phận liên quan phải kiểm tra, giải quyết triệt để.

Theo Shark Bình, Ngân Lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ, trong đó Mr Pips chỉ là một khách hàng. Bị cáo khẳng định trước khi vụ án bị phát hiện, bản thân không quen biết, chưa từng gặp gỡ và không biết Mr Pips là ai.

Shark Bình giải thích, khi doanh số giao dịch của khách hàng tăng cao, họ sẽ được xếp vào nhóm khách hàng lớn và hưởng chính sách chăm sóc riêng, có nhân viên chuyên trách hỗ trợ. Tuy nhiên, mọi hoạt động vẫn phải tuân thủ quy định của công ty.

Về việc Ngân Lượng nhận được nhiều đơn thư, phản ánh liên quan đến dòng tiền giao dịch của các sàn ngoại hối, Shark Bình khai đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Bị cáo khẳng định không câu kết, thỏa thuận gì với Mr Pips. Chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips, bị cáo mới biết người này cũng là khách hàng của mình.

“Nếu ngay từ khi nhận được các phản ánh, yêu cầu của công an, bị cáo chỉ đạo kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, báo cáo trung thực thì có thể đã không dẫn đến hậu quả như hiện nay”, Chủ tọa nói. Shark Bình “gật đầu đồng ý”. Bình cho hay Mr Pips là khách hàng lớn, cá nhân ông cũng có phần “vì lợi nhuận cho công ty” mà chưa sâu sát.

"Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi", Shark Bình nói. Nghe xong, nhiều người tham gia tống tụng tại hội trường chính và các điểm cầu bật cười, song Shark Bình vẫn tiếp lời "số bị cáo đi tù rồi".

Shark Bình tại tòa.

Phối hợp đối phó cơ quan điều tra

Trong vụ án, từ năm 2018 Công ty Ngân Lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT tiếp nhận đề nghị mở tài khoản ví từ một đại diện sàn forex GKFX (thuộc đường dây của Nam) với phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp. Nghe nhân viên báo cáo, Shark Bình từ chối.

Một năm sau, sàn GKFX chính thức quay lại đăng ký mở ví hoạt động tại Ngân Lượng. Đến đầu năm 2020, Mr Pips sử dụng tài khoản Telegram với tư cách đại diện mới của GKFX tại Việt Nam chủ động liên hệ cấp dưới của Shark Bình để đàm phán lại mức phí giao dịch.

Lần này, Shark Bình đồng ý với điều kiện áp mức phí chiết khấu 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng/lần đối với giao dịch rút tiền. Mr Pips đồng ý mức giá này vì chiến lược phải mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (như Ngân Lượng của Shark Bình), gắn với các sàn giao dịch của mình, qua đó nhận tiền đầu tư của bị hại.

Tới đầu năm 2021, khi lượng tiền “bẩn” chảy qua cổng Ngân Lượng ngày càng lớn, Mr Pips liên hệ xin giảm bớt phí nạp nhưng không được Shark Bình chấp nhận. Đổi lại, Shark Bình cũng trực tiếp chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phối hợp với nhóm Mr Pips tạo lập dữ liệu giả để qua mặt lực lượng chức năng mỗi khi bị điều tra.

Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được các công văn của công an từ nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn Forex của Nam.

Bên tiến hành tố tụng cho rằng, dù nhận thức rõ các sàn giao dịch của Mr Pips đang bị điều tra hình sự, vì muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch..., Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mà chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ trực tiếp Mr Pips để “báo tin”.

Hai bên cùng “hợp thức hóa” hồ sơ để đối phó cơ quan điều tra.