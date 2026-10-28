Sáng 28/10, phiên tòa xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo qua các sàn ngoại hối, chứng khoán "quốc tế" do Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) cầm đầu bước sang ngày thứ ba. Cáo trạng quy trách nhiệm cho đường dây 919 vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng. Phòng xử chật kín, phần lớn là bị hại.

Từ thất nghiệp đến sở hữu tiền tỷ trong thời gian ngắn

Lần lượt từng bị cáo lên bục trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Phạm Minh Khôi khai nhận năm 2020 đang làm ở phòng gym thì Covid ập đến và mất việc. Khôi ra Hà Nội, thấy quảng cáo tuyển dụng dán ở nơi trọ nên gọi điện và được nhận. Tại đây, Khôi được giới thiệu về một "thị trường chứng khoán quốc tế phái sinh" có cổ phiếu Apple, Tesla. Năm 2023, Khôi lên trưởng nhóm. Theo lời khai, trong 4 năm, cựu nhân viên phòng gym có thu nhập khoảng 11 tỷ đồng, trong đó chỉ 700 triệu là lương.

Các bị cáo được đưa đến tòa. Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Trong khi đó, bị cáo Đinh Thị Dung (37 tuổi) quen Lê Khắc Ngọ qua một diễn đàn tìm việc. Không có chuyên môn, lúc vào làm Dung thậm chí không biết tên công ty. Trong khoảng 5 năm, Dung đi từ nhân viên kinh doanh lên trưởng nhóm, trưởng phòng, quản lý văn phòng rồi quản lý vùng phụ trách 7 văn phòng. Thu nhập của Dung là gần 16,6 tỷ đồng, phần lớn là hoa hồng.

Dung khai chỉ nhận ra dự án "không chuẩn" khi chính mình nạp tiền vào sàn, thua lỗ và bị bộ phận chăm sóc khách hàng "can thiệp". Bị cáo cho biết Ngọ và Nam chia tách các bộ phận rất kỹ, bộ phận nào chỉ biết việc của bộ phận đó. Khi bị hỏi về số tiền đã thu của khách, Dung lại nói "không nhớ". Chỉ khi chủ tọa đọc con số trong hồ sơ, bị cáo mới thừa nhận.

Tại tòa, Dung xin nộp số tiền trong sổ tiết kiệm cùng 3,1 tỷ đồng gia đình gom góp để khắc phục hậu quả. Nhưng đặt cạnh khoản thu nhập gần 16,6 tỷ đồng, số tiền gia đình nộp thay mới chỉ tương đương chưa đến một phần năm. Hơn 13 tỷ đồng còn lại đã đi đâu, được chi tiêu hay cất giữ thế nào, bị cáo chưa giải trình rõ trước tòa.

Lương cứng vài triệu đồng nhưng hoa hồng hàng tỷ đồng. Mỗi đồng hoa hồng ấy được tính trên tiền nạp của hàng loạt bị hại.

Mr Pips: "Các bị cáo đã biến bị hại thành những con bạc"

Trong diễn biến của phiên tòa sáng 28/10, trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Phó Đức Nam đồng ý với những gì các bị hại đã khai, nhưng "có một số điều cần bổ sung". Những điều bổ sung ấy là lời giải thích tường tận nhất trong buổi sáng về cách bộ máy vận hành.

Theo bị cáo Nam, nhân viên sales chỉ lo lần nạp tiền đầu tiên của khách. Từ lần thứ hai trở đi là việc của bộ phận chăm sóc khách hàng, với hoa hồng 4-5%, có lúc lên 7%, cao hơn nhiều so với sales. Nam cho biết bộ phận chăm sóc khách hàng về sau được chuyển sang Campuchia, có khoảng 50-70 nhân viên người Việt chuyên lo khách Việt Nam. Theo bị cáo, mục đích của bộ phận này là thu được nhiều tiền nhất từ khách.

Nam thừa nhận thông tin cổ phiếu mà sales đưa cho khách lấy từ mạng xã hội. Theo bị cáo, sự gian dối nằm ở chỗ khác: lời hứa lãi cao để đánh vào lòng tham và việc cho khách thấy những khoản lợi nhuận hấp dẫn. Sàn còn thu phí đặt lệnh, phí nạp, phí rút, bất kể khách thắng hay thua.

Bị cáo Phó Đức Nam. Ảnh: Như Hoàn

Bị cáo Nam phủ nhận việc điều chỉnh kết quả thắng thua. Theo Nam, cái thua trong cuộc chơi này là các bị cáo "đã biến tất cả bị hại thành những con bạc". Đó là sản phẩm phái sinh đòn bẩy cực cao, một cuộc chơi không dành cho nhà đầu tư cá nhân. Chính các bị cáo, kể cả bộ phận chăm sóc khách hàng, cũng không biết cách nào để thắng.

Bị cáo Nam khai đã lập khoảng 10 công ty tại Việt Nam nhưng không đứng tên ở công ty nào, để không ai lần ra người đứng sau khi khách khiếu nại. Các sàn đều do Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) chuyển giao. Tiền của nhà đầu tư đi qua bốn cổng trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng. Nhân sự cấp cao nhận lương và hoa hồng bằng vàng: công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ chuyển USD hoặc USDT cho các cửa hàng vàng trong nước, rồi có người giao vàng tận tay.

Còn số tiền đã thu từ nhà đầu tư thì Mr Pips nói không nhớ. Bị cáo chỉ biết con số mà cơ quan điều tra công bố.

Mr Hunter: Nhớ hết, trừ dòng tiền

Nếu những nhân viên cấp dưới khai "không nhớ", thì Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) nhớ rất rõ. Trước các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Ngọ khai trôi chảy và bình tĩnh. Theo đó, bị cáo Ngọ tìm hiểu chứng khoán từ năm 2010, đầu tư từ năm 2012, nghiên cứu chứng khoán Mỹ từ năm 2013. Tháng 4/2019, Ngọ vào làm diễn giả online cho Nam. 6 tháng sau, Ngọ đã là quản lý văn phòng. Đến khi bị bắt, Ngọ quản lý khoảng 16 văn phòng.

Ngọ thừa nhận biết các sàn không được cấp phép tại Việt Nam, nhưng nghĩ mình "chỉ là diễn giả" chia sẻ kiến thức. Theo Ngọ, khách nạp tiền qua ví Ngân Lượng, còn tiền đi đâu sau đó thì bị cáo không rõ. Ngọ đề nghị làm rõ vai trò của bộ phận chăm sóc khách hàng, vì theo bị cáo, các khoản nạp lớn đến từ đó chứ không phải từ sales. Theo Ngọ, các tài khoản giao dịch MT4, MT5 do công ty tự viết, chỉ tham chiếu giá chứng khoán và giá vàng của Mỹ.

Chủ tọa nhắc lại lời một bị hại hôm trước: chỉ rút được tiền khi giả vờ sẽ đầu tư thêm. Ngọ trả lời rằng khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào.

Ảnh: Như Hoàn

Về biệt danh "Mr Hunter", Ngọ khai tháng 5/2024, phía Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu bị cáo và Nam xây dựng kênh TikTok, Facebook. Bị cáo nói ban đầu không muốn làm. Cái tên Hunter do bên kia đặt và bị cáo nói về sau mới biết nghĩa của nó là "thợ săn".

Khi hay tin văn phòng ở Hà Nội bị khám xét, Bùi Trung Đức bị tạm giữ, Ngọ đang ở Thổ Nhĩ Kỳ thăm văn phòng của một sàn khác. Bị cáo quyết định không về nước. Hết hạn visa, Ngọ sang Campuchia sinh sống và làm việc.

Hệ thống do Ngọ điều hành bị cáo buộc gây ra 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 340 tỷ đồng. Ngọ bị thu giữ 143 miếng vàng, khoảng 142 kg, được định giá sơ bộ hơn 600 tỷ đồng. Bị cáo còn bị thu giữ, phong tỏa nhiều bất động sản, tiền và siêu xe Lamborghini, Porsche. Tại tòa, Ngọ đề nghị định giá lại số vàng và xin dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả cho mình và cho một số nhân viên cấp dưới.

"Đây là sàn ảo"

Lời khai của Nam và Ngọ vừa dứt, một người phụ nữ trong hàng ghế bị hại giơ tay. Chị L.A., trú Hà Nội, nói các bị cáo khai không đúng sự thật. Theo chị, mọi sàn trong hệ thống đều là sàn lừa đảo, không tồn tại trên thị trường quốc tế, không được cấp phép tại Việt Nam.

Chị kể đã mất trắng khoảng 138.000 USD, hơn 3 tỷ đồng. Chị từng quay video tài khoản tự đặt lệnh dù chị không giao dịch, rồi mang bằng chứng đến công ty tố cáo. Nhân viên kỹ thuật "xử lý" lại lệnh trên hệ thống và chị lấy lại được một phần tiền. Chị tiếp tục tố giác để cảnh báo người khác.

Theo lời chị L.A, khi cùng các bị hại khác đến chi nhánh công ty đòi tiền, chị bị nhân viên bảo vệ lao ra đánh. Sau đó, chị cáo buộc Ngọ đã cho khoảng 20 côn đồ tìm đến tận nhà để dằn mặt. Hôm ấy chị may mắn không ở nhà.