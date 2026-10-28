Giáp mặt kẻ lừa 3 tỷ đồng tại tòa trong vụ án Mr Pips, nạn nhân uất ức ngã quỵ

Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử Mr Pips Phó Đức Nam, Shark Bình, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng 185 bị cáo khác trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 1.600 tỷ đồng.

Bị cáo đầu tiên bị thẩm vấn là Lý Thị Khuyến (Trưởng phòng cấp dưới của Trịnh Trường Sơn - quản lý văn phòng dưới trướng Mr Pips ở Hà Nội).

Theo hồ sơ, Khuyến phải chịu trách nhiệm với 9 vụ, tổng tài sản các bị hại bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Quá trình làm việc, Khuyến đã nhận cả thưởng và lương và hơn 2,3 tỷ đồng (trong đó, 1,9 tỷ đồng tiền thưởng tương đương với việc kêu gọi được hơn 47,5 tỷ đồng đầu tư).

Khuyến khai trước khi làm trưởng phòng, bị cáo làm nhân viên sale - chuyên tư vấn, kêu gọi nhà đầu tư. Bị cáo cho rằng, được tuyển dụng nhưng không có hợp đồng lao động. Thời gian làm sale, ngoài lương 6,5 triệu đồng, bị cáo còn nhận hoa hồng từ 1-2% khi kêu gọi được nhà đầu tư.

Khi lên chức trưởng phòng, Khuyến được trả 1,5% hoa hồng.

“Bị cáo làm những gì khi kêu gọi nhà đầu tư”, chủ tọa hỏi.

Khuyến trả lời: “Ban đầu hướng dân họ mở tài khoản qua đường dẫn (link)” .

Trước việc bị cáo cho rằng “không nhớ” và khai nhỏ giọt, chủ tọa gay gắt rằng bị hại hôm qua (27/10) khai khá rõ ràng việc bị dụ dỗ đổ tiền đầu tư như thế nào. Chủ tọa nhắc Khuyến cũng như các bị cáo khác cần thành khẩn.

Khuyến sau đó khai về việc, để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, bị cáo có đưa thông tin các mã chứng khoán quốc tế, đổ tiền vào sẽ có lãi...

“Có nhà đầu tư nào từng được Khuyến kêu gọi”, chủ tọa hỏi. Lúc này, người phụ nữ tên L. ngồi dưới hàng ghế bị hại giơ tay xin trình bày.

Các bị cáo bị dẫn giải tới toà

Chị L. cho hay, dù đi đến đâu cũng nhận ra Khuyến vì chị được bị cáo tư vấn để đổ tiền đầu tư.

“Khuyến có đi đâu, làm gì tôi cũng nhận ra. Sáng 26/10, khi nhìn thấy Khuyến ở tầng 3 của tòa án, tôi đã ngã quỵ, rất ức chế”, chị L. nghẹn ngào kể.

Khuyến từng liên tục gọi điện, nhắn tin qua Zalo để mời chị L. tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế. Để tìm hiểu kỹ hơn, chị L. thậm chí đã chủ động gặp Khuyến, mời ăn cơm trưa để trao đổi trực tiếp về việc đầu tư.

Sau cuộc gặp, chị được Khuyến hướng dẫn mở tài khoản, đăng nhập vào hệ thống và nạp tiền để mua các mã chứng khoán.

Theo nạn nhân, nghe Khuyến giới thiệu, ban đầu chị L. nạp 3.000 USD. Sau đó Khuyến nói nếu nạp thêm tiền thì được cộng thêm thưởng, khiến chị “100% tin tưởng”, tiếp tục xoay tiền đầu tư.

Song, khi nạp thêm tiền, tài khoản của chị L. ngày đêm bị trừ tiền các loại phí. Liên hệ với Khuyến thì cô ta báo nếu không muốn tài khoản bị “cháy” thì nạp thêm tiền.

Đến khi tổng số tiền đã nạp lên tới 3 tỷ đồng, chị L. rơi vào cảnh khốn khó, không còn khả năng tiếp tục xoay xở tài chính.

Tiếp đó, Khuyến chuyển cho chị L. cách liên lạc với Sơn.

Giọng nghẹn ngào, chị L. cho hay có van xin để được rút tiền, có thể lấy một nửa số tiền đã đầu tư cũng được, nếu không chồng con sẽ bỏ chị L., song Sơn nói rằng anh ta chỉ là “bác sĩ chữa bệnh thôi, em chịu đau đớn được một tuần hay một tháng là do em”.

Cuối cùng chị không rút được tiền trong tài khoản. Những ngày tháng sau đó, chị L. gặp nhiều khó khăn về kinh tế, gia đình lục đục vì các khoản nợ nần.

Ngay sau lời trình bày của chị L., chủ tọa gọi Trịnh Trường Sơn lên đối chất. Sơn thừa nhận có nói chuyện với bị hại. Bị cáo có “hứa” sẽ nhờ kỹ thuật viên của sàn trợ giúp để tài khoản của chị L. hoạt động trở lại.

Sơn khai, công việc của bị cáo là khi tài khoản nhà đầu tư “bị cháy”, thì anh ta “động viên bị hại”.

Trước lời khai về việc “động viên” này của Sơn, chị L. tiếp tục được cho đối chất, nghẹn ngào chỉ ra thực tế “dã man của các đối tượng”:

“Sơn bảo tôi nạp thêm 150.000 USD để được cứu tài khoản”.

Sau phần đối chất với Trịnh Trường Sơn, HĐXX tiếp tục yêu cầu Lý Thị Khuyến trả lời về những nội dung chị L. vừa trình bày.

Lần này, Khuyến thừa nhận lời khai của bị hại là đúng sự thật.

Trước thái độ khai báo của nữ bị cáo, HĐXX nhắc nhở: “Nội dung như lời khai của bị hại, sao bị cáo lại không trả lời được?”.