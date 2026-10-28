Mr Pips tiết lộ lý do nhận lương hàng tháng bằng vàng, USD

Ngày 28/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, tại TP.HCM); Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, SN 1981 tại Hà Nội); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990 tại Hưng Yên) cùng hơn 180 bị cáo trong vụ án lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, gây thiệt hại hơn 1.560 tỷ đồng tiếp tục phần xét hỏi.

Tại toà, siêu lừa Mr Pips khai không nhớ rõ lập bao nhiêu sàn chứng khoán tại Việt Nam, theo kết luận là 36 tuy nhiên bị cáo không nhớ vì việc quản lý sàn ở Hà Nội do Lê Khắc Ngọ, còn tại TP.HCM do Bùi Trung Đức quản lý. Các văn phòng hầu hết không treo biển tên.

Nam khai đã từng đi đăng ký cho các sàn chứng khoán quốc tế này nhưng không được chấp nhận.

Nam khai bắt đầu tham gia hoạt động liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán từ năm 2016. Đến năm 2019, bị cáo cùng Bùi Trung Đức và Lê Khắc Ngọ phụ trách các sàn giao dịch tại Việt Nam.

Sau khi Bùi Trung Đức bị bắt, các nhân viên trong đường dây bắt đầu lo lắng. Đến tháng 9/2023, bộ phận chăm sóc khách hàng được chuyển sang Campuchia hoạt động do Uran đã xin được một giấy phép hoạt động tại đây.

Mr Pips cũng khai có 2 căn nhà tại Campuchia, được mua trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023. Khi được hỏi về số tiền thu lợi từ hoạt động của đường dây, Nam cho biết không nhớ chính xác.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu kết luận điều tra, bị cáo biết mình được xác định đã hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng.

Mr Pips Phó Đức Nam tại toà.

Trình bày về khoản thu nhập từ hoạt động của đường dây, Phó Đức Nam khai mỗi tháng được hưởng khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch. Tuy nhiên, thay vì nhận tiền qua các phương thức thông thường, Nam cho biết hàng tháng công ty chuyển cho bị cáo vàng hoặc USD.

HĐXX hỏi tại sao lại trả bằng vàng như vậy? Phó Đức Nam trình bày đây là quy định của công ty nước ngoài nên bản thân chỉ lựa chọn theo.

Do đó bị cáo đề nghị xem xét lại các cáo buộc rửa tiền qua mua vàng, USD vì mục đích nhận tiền vàng, chỉ là nhận lương và về cất giữ tại nhà.

“Riêng rửa tiền qua bất động sản bị cáo không ý kiến gì”, Mr Pips khai.

Phó Đức Nam cho rằng, cần xem xét lại số bị hại vì trong quá trình vận hành sàn có những khách hàng tự chơi sau khi nhân viên của Nam chạy quảng cáo giới thiệu về sàn. Do đó, bị cáo đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra lại email của từng bị hại để xác định chính xác họ đã đầu tư vào sàn nào.

Bị báo khai thêm, toàn bộ việc lôi kéo nhà đầu tư do bộ phận sale, chăm sóc khắc hàng thực thiện. Bản thân sau khi lập kênh mạng xã hội, Tik Tok tên “Mr Pips” cũng do bộ phên Maketing quản lý vận hành và lấy danh nghĩa của Nam để tư vấn khách hàng.