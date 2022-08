Shakira muốn chuyển đến Miami, bỏ lại cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng bê bối gian lận thuế lại Tây Ban Nha

Vào thời điểm này, Shakira không chỉ ở giữa cuộc chiến chia tay và giành quyền nuôi con với cầu thủ bóng đá Gerard Piqué (35 tuổi) của Barcelona FC, mà ca sĩ "Hips Don't Lie" còn phải đối mặt với án tù 8 năm từ các nhà chức trách Tây Ban Nha cho cáo buộc cô gian lận thuế. Với tất cả những điều này, Barcelona đang chứng tỏ mình là nơi chứa đựng nhiều ký ức tồi tệ đối với Shakira.

Tại Miami, ca sĩ 45 tuổi có gia đình và bạn bè thân thiết để cung cấp nhiều hỗ trợ cần thiết nếu cô cần. Những người bạn cho rằng đây là nơi tốt để Shakira đến ở vào thời gian này.

"Miami là nhà của cô ấy" - Martinez, người làm việc với anh trai Antonio của Shakira, nói với The Post - "Cha mẹ cô ấy sống ở đây, anh trai cô ấy sống ở đây, cháu gái và cháu trai của cô ấy nữa. Cô ấy không có gia đình nào ở Tây Ban Nha. Đó là một môi trường khác với Barcelona".

(Ảnh: AP)

Những người bạn như nhạc sĩ Alejandro Sanz - đối tác song ca "La Tortura" của cô - được cho là đang cố gắng thuyết phục Shakira đưa tài năng của cô đến South Beach, và các nguồn tin khác thân cận với nữ ca sĩ xác nhận mong muốn chuyển đến Sunshine State của Shakira. Tất cả đều cho rằng rời Barcelona, nơi cô mua nhà lần đầu tiên vào năm 2012, sẽ giúp tránh xa những lời đàm tiếu xoay quanh Piqué và những cáo buộc không chung thủy của anh.

Lý do dẫn đến cuộc chia tay của họ, sau khi ở bên nhau 11 năm, là vì Piqué được cho là đã nhắn tin riêng cho những phụ nữ khác. Shakira và Piqué tuyên bố chia tay vào tháng 6. Cặp đôi quyền lực gặp nhau vào năm 2010 tại World Cup ở Nam Phi. Lúc đó, Shakira xuất hiện tại đây để biểu diễn ca khúc "Waka Waka (This Time for Africa)" trong khi anh ấy chơi cho đội bóng quê hương Tây Ban Nha, đội vô địch năm đó.

Cả hai có cùng ngày sinh (2/2) nhưng Shakira hơn 10 tuổi. Hai tháng sau khi gặp Piqué, Shakira chia tay Antonio de la Rúa, con trai của cựu tổng thống Argentina Fernando de la Rúa và là bạn trai 10 năm của cô - mặc dù cô được cho là chưa bắt đầu hẹn hò với Piqué cho đến năm sau.

Giờ đây, cuộc chiến giành quyền nuôi con đang leo thang giữa Shakira và Piqué, những đứa trẻ đã quay trở lại Barcelona để sống cùng cha. Một thỏa thuận đình chiến tạm thời đã cấp cho Piqué quyền giám hộ trong nửa tháng, sau khi Shakira đưa họ đi một chuyến đi quay cuồng đến Miami, LosAngeles và Mexico.