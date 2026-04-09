Hoàng gia Anh chuẩn bị đón nhận một tin hỷ rộn ràng vào mùa hè này khi Peter Phillips - cháu trai lớn tuổi nhất của cố Nữ hoàng Elizabeth II chính thức bước vào lễ đường cùng vị hôn thê Harriet Sperling. Không xuất thân từ giới quý tộc trâm anh thế phiệt, cũng chẳng phải là một bóng hồng hoạt động trong giới giải trí hào nhoáng, nàng dâu mới của hoàng tộc mang một lý lịch vô cùng mộc mạc nhưng lại truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Cô là một y tá tận tụy làm việc tại Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), một cây bút tự do và từng trải qua hành trình 10 năm ròng rã gánh vác vai trò làm mẹ đơn thân. Cùng nhìn lại chặng đường từ một người phụ nữ bình dị đến người nắm giữ trái tim cháu trai cố Nữ hoàng, và chờ đón hôn lễ hoàng gia đầu tiên kể từ đám cưới của Công chúa Beatrice vào năm 2020.

Hôn lễ mùa hè êm đềm và lời hứa hẹn gắn kết trăm năm

Sau hơn một năm công khai mối quan hệ và chính thức đính hôn vào tháng 8 năm 2025, cặp đôi Peter Phillips và Harriet Sperling đã sẵn sàng cho một chương mới của cuộc đời. Vào đầu năm 2026, người đại diện của cặp đôi là Gerard Franklin đã mang đến tin vui cho công chúng bằng một thông báo trang trọng.

Theo đó, hôn lễ của Peter - con trai Vương nữ Anne và Đại úy Mark Phillips cùng với cô dâu Harriet - con gái của ông Rupert Sanders và bà Mary Sanders sẽ diễn ra vào một ngày đầu hạ. Đám cưới được ấn định tổ chức vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026 tại nhà thờ All Saints cổ kính ở Kemble, Cirencester.

Khác với những đám cưới hoàng gia rình rang khác, ngày vui của cặp đôi sẽ diễn ra trong một không gian riêng tư, ấm cúng và chỉ quy tụ những người thân thiết nhất. Sự kiện này đánh dấu bến đỗ bình yên mới của Peter sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên với vợ cũ Autumn Kelly khép lại vào năm 2021.

Bóng hồng áo blouse trắng và hành trình 10 năm làm mẹ đơn thân đầy kiêu hãnh

Harriet Sperling không phải là một "nàng công chúa" sống trong nhung lụa từ bé. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bốn anh chị em tại hạt Gloucestershire hiền hòa ở Tây Nam nước Anh, cô chọn cho mình con đường cống hiến thầm lặng. Từng theo học Đại học St Mary, Harriet sau đó gắn bó với công việc y tá nhi khoa tại một bệnh viện trẻ em ở London. Không chỉ tận tụy với các bệnh nhi, cô còn thể hiện chiều sâu tâm hồn qua vai trò một cây bút tự do, thường xuyên đóng góp bài viết cho các ấn phẩm như Woman Alive.

Nhưng có lẽ, trang đời rực rỡ và kiên cường nhất của cô lại nằm ở hành trình làm mẹ. Trong một bài viết đầy cảm xúc vào năm 2024, Harriet từng trải lòng về quãng thời gian 10 năm làm mẹ đơn thân của cô con gái nhỏ Georgia (kết quả của cuộc hôn nhân cũ với Antonio St. John Sperling). Cô viết: "Trong những năm đầu tiên trên chặng đường làm mẹ đơn thân, nguồn lực thật khan hiếm và tương lai thì vô định. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh thiếu vắng sự bảo đảm về vật chất ấy, tôi lại khám phá ra sức mạnh và sức sống đến từ tình yêu thương vị tha đích thực. Một thứ tình yêu chỉ dành trọn vẹn cho đứa con của mình". Giờ đây, sự đồng điệu trong việc nuôi dạy con cái đã trở thành cầu nối vững chắc giữa cô và Peter, bởi anh cũng là một ông bố toàn thời gian đầy yêu thương của hai cô con gái Savannah và Isla.

Mối duyên nảy nở từ sân cỏ xanh và sự thấu hiểu từ những trái tim từng dang dở

Chuyện tình của họ không bắt đầu từ những buổi dạ tiệc xa hoa, mà nảy nở từ niềm đam mê thể thao cháy bỏng. Hai người gặp gỡ lần đầu tại một sự kiện thể thao vào năm 2024 và nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu. Đến tháng 5 cùng năm, họ lần đầu tiên xuất hiện công khai đầy tình tứ tại Giải đua ngựa Badminton ở quê nhà Gloucestershire. Đáng chú ý, cặp đôi được bắt gặp trò chuyện vô cùng thân thiết với Vương hậu Camilla, ngầm khẳng định sự chào đón nồng nhiệt của gia đình hoàng gia dành cho cô y tá hiền lành.

Những tháng ngày sau đó, hình ảnh cặp đôi song hành bên nhau trở nên quen thuộc tại hàng loạt sự kiện danh giá. Từ việc ngồi chung cỗ xe ngựa tại Royal Ascot, đến việc cùng nhau thưởng thức những trận đấu đỉnh cao tại Wimbledon hay giải Polo từ thiện Hoàng gia. Gần đây nhất, vào tháng 3 năm 2026, họ lại tay trong tay rạng rỡ tại Lễ hội đua ngựa Cheltenham. Niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn cưỡi ngựa không chỉ gắn kết hai tâm hồn lại với nhau mà còn là điểm chung tuyệt vời giúp Harriet ghi điểm tuyệt đối với mẹ chồng tương lai - Vương nữ Anne, một người cả đời gắn bó với nghiệp đua ngựa.

Khí chất thanh lịch và chiếc nhẫn đính hôn mang sợi dây liên kết diệu kỳ

Chưa chính thức bước chân vào hoàng gia, Harriet đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu thời trang. Khác với sự phô trương, tủ đồ của cô toát lên vẻ thực tế nhưng không kém phần sang trọng, với những thương hiệu cũng từng được Vương phi Kate Middleton ưu ái. Cô thường xuyên diện các thiết kế thanh lịch của các nhà mốt Anh quốc như Suzannah London, Penelope Chilvers hay Beulah London. Đỉnh điểm là tại Royal Ascot 2025, cô ghi điểm tuyệt đối trong chiếc váy vàng duyên dáng của Beulah London trị giá 725 bảng Anh, phối cùng mũ fascinator ton-sur-ton, giày cao gót màu be và chiếc clutch đính ngọc trai tinh tế. Gu thẩm mỹ ổn định này khiến công chúng vô cùng tò mò và ngóng đợi xem cô sẽ chọn thiết kế váy cưới nào để tỏa sáng trong ngày trọng đại sắp tới.

Bên cạnh gu thời trang, chiếc nhẫn đính hôn của Harriet cũng là một điểm nhấn mang đầy ý nghĩa. Theo các chuyên gia trang sức, đây là một thiết kế vượt thời gian với viên kim cương trung tâm có thể cắt hình bầu dục hoặc tròn, ôm trọn bởi những viên đá phụ hình thang. Trị giá của chiếc nhẫn ước tính khoảng 10.000 bảng Anh (tương đương khoảng hơn 350 triệu đồng) - một con số khiêm tốn so với nhiều món trang sức hoàng gia khác nhưng lại mang giá trị tinh thần vô giá.

Điều đặc biệt là chiếc nhẫn được chế tác bởi Pragnell, nhà kim hoàn danh tiếng từng mua lại Philip Antrobus - chính là thương hiệu đứng sau chiếc nhẫn đính hôn huyền thoại mà Hoàng thân Philip đã trao cho cố Nữ hoàng Elizabeth II năm xưa. Sự sắp đặt tinh tế này như một lời tri ân ngọt ngào, một sự kế thừa di sản tình yêu bất diệt mà Peter muốn dành trọn cho người bạn đời của mình.