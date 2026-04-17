Từ y tá mẹ đơn thân 10 năm đến nàng dâu Hoàng gia: Harriet Sperling đã làm gì để trở thành người đó?

Ngày 6/6/2026, tại nhà thờ All Saints ở Kemble, vùng Gloucestershire nước Anh, một đám cưới nhỏ và riêng tư sẽ diễn ra. Không thảm đỏ dài trăm mét, không khán đài chật cứng người hâm mộ, không trực tiếp trên truyền hình. Nhưng cô dâu bước vào nhà thờ hôm đó sẽ chính thức trở thành thành viên của Hoàng gia Anh, cháu dâu của Vua Charles III, con dâu của Vương nữ Anne.

Người phụ nữ ấy là Harriet Sperling, 45 tuổi, y tá nhi khoa của NHS, mẹ đơn thân 10 năm, cây bút cộng tác của tạp chí về đức tin. Và chuyện đời của cô, thực ra, còn hấp dẫn hơn bất kỳ câu chuyện cổ tích nào.

Không phải tiểu thư, không phải minh tinh, cô là y tá

Harriet Eleanor Sanders sinh năm 1980 tại South Cerney, một ngôi làng nhỏ ở Gloucestershire, trùng hợp thú vị, cũng chính là vùng đất nơi Hoàng gia Anh thường lui về nghỉ ngơi tại Gatcombe Park. Cha cô, ông Rupert Sanders, là một luật sư và churchwarden (người trông coi nhà thờ) sùng đạo. Mẹ cô, cô Mary, đến nay vẫn phục vụ trong đội mục vụ của nhà thờ địa phương.

Harriet lớn lên trong một gia đình có đức tin Kitô giáo sâu sắc, học tại trường Dean Close, trường tư thục ở Cheltenham. Nhưng khi lên Đại học St. Mary's ở Twickenham, London, đức tin ấy từng lung lay. Cô từng thành thật thú nhận trong một côi phỏng vấn năm 2009: "Tôi đã rời đức tin khi lên thành phố. Tôi đi club nổi tiếng, hè nào cũng ở Ibiza, đức tin không còn chỗ trong cuộc sống đó nữa".

Nhưng cô đã chọn ngành y tá nhi khoa. Tốt nghiệp, Harriet về làm việc tại Bệnh viện Nhi Evelina London, một trong những bệnh viện nhi uy tín nhất nước Anh, nơi mà Vương phi Kate cũng đang là mạnh thường quân từ năm 2018. Cô chuyên sâu vào lĩnh vực phát triển não bộ ở trẻ sơ sinh, một chuyên môn đòi hỏi không chỉ kỹ năng y khoa mà còn sự kiên nhẫn và tình yêu thương bền bỉ với những sinh linh nhỏ bé nhất.

10 năm chỉ có hai mẹ con và điều đó không hề dễ dàng

Hôn nhân đầu của Harriet với người chồng làm huấn luyện viên thể hình kết thúc bằng ly hôn. Cô một mình nuôi con gái Georgia sinh khoảng năm 2012 suốt một thập kỷ.

Harriet không né tránh điều này. Năm 2024, cô viết một bài luận trên tạp chí Woman Alive - tạp chí dành cho phụ nữ Kitô giáo tại Anh kể về hành trình đó bằng những câu chữ khiến bất kỳ người mẹ nào cũng phải dừng lại:

"Những năm đầu làm mẹ đơn thân, tài chính eo hẹp và tương lai mịt mờ. Nhưng chính trong sự thiếu thốn vật chất đó, tôi tìm thấy sức mạnh đến từ tình yêu thực sự, tình yêu không đòi hỏi đền đáp, chỉ biết cho đi".

Và rồi cô viết câu khiến nhiều người đọc lặng đi: "Hai mẹ con tôi đã cùng nhau đi suốt 10 năm, chỉ có hai người. Chúng tôi như một hòn đảo nhỏ và tôi từng không thể tưởng tượng có ai có thể đặt chân lên hòn đảo đó".

Đức tin quay trở lại trong những năm tháng đơn độc ấy, lần này không phải vì áp lực gia đình mà vì cô cần một chỗ dựa thực sự. Cô viết: "Làm mẹ đơn thân không dễ, nhưng tôi nhìn thấy điều đó như một sự phản chiếu tình yêu của Chúa, yêu thương hy sinh mà không chờ đợi bất cứ điều gì đổi lại".

Cuộc gặp gỡ không ai lên kế hoạch

Đầu năm 2024, Harriet và Peter Phillips gặp nhau tại một sự kiện thể thao mà cả hai đều đưa con đến. Không có gì ầm ĩ hay tính toán. Chỉ là hai người cùng cảnh ngộ, đều là cha/mẹ đơn thân sau ly hôn, đều yêu thể thao, đều gốc Gloucestershire ngồi cạnh nhau và bắt đầu nói chuyện.

Peter Phillips, 47 tuổi, là cháu trai lớn tuổi nhất của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Ông từng kết hôn với Autumn Kelly, người Canada và có hai con gái là Savannah (15 tuổi) và Isla (14 tuổi). Ly hôn năm 2021, Peter sống bình lặng ở Gatcombe Park, ít xuất hiện trước truyền thông hơn nhiều thành viên khác trong gia tộc.

Lần đầu hai người xuất hiện công khai cùng nhau là tháng 5/2024 tại giải Badminton Horse Trials và điều đáng chú ý là hôm đó cả con cái của cả hai đều cùng đi. Những đứa trẻ ngồi trên một chú cá mập nhồi bông khổng lồ chúng thắng được ở khu trò chơi. Bức tranh ấy, bình thường, ấm áp, không có áp lực hoàng gia, nói lên rất nhiều điều về cách Peter và Harriet xây dựng mối quan hệ.

Được hoàng gia "chứng nhận" từng bước một

Harriet không được thả thẳng vào vòng xoáy sự kiện hoàng gia. Cô được đưa vào từng bước, rất chậm và rất có chủ ý.

Tháng 6/2024, Peter giới thiệu Harriet với Vua Charles III và Vương hậu Camilla tại Royal Ascot, đây là "con dấu" không chính thức nhưng cực kỳ có trọng lượng trong nghi lễ hoàng gia. Một tháng sau, cô xuất hiện trong tiệc hoàng gia tại Wimbledon bên cạnh Vương hậu Camilla. Rồi Royal Charity Polo Cup ở Windsor, rồi Bahrain Grand Prix cùng Beatrice và Eugenie.

Đỉnh điểm, mùa hè 2025, Harriet ngồi trong xe ngựa diễu hành tại Royal Ascot - một nghi lễ mà chỉ gia đình hoàng gia và những người thực sự thân thiết mới được mời tham dự. Ngày 1/8/2025, đính hôn chính thức được công bố.

Tháng 4/2026, Harriet sánh vai cùng gia đình hoàng gia trong lễ Easter Sunday tại nhà thờ St. George's Windsor - nơi mà con gái cô, Georgia, đi bên cạnh Savannah và Isla của Peter như thể ba đứa trẻ đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

Điều gì khiến Harriet "vượt qua vòng loại" của hoàng gia?

Câu hỏi nhiều người tò mò: Hoàng gia Anh vốn thận trọng đến mức cực đoan với người ngoài đã nhìn thấy gì ở người phụ nữ này?

Thứ nhất, cô không cần hoàng gia. Harriet có sự nghiệp riêng, thu nhập riêng, bản sắc riêng. Tài khoản mạng xã hội ở chế độ riêng tư, không có phát ngôn gây tranh cãi, không lên báo để nổi tiếng. Đây là điều trái ngược hoàn toàn với những gì xảy ra trong câu chuyện của Harry và Meghan và Hoàng gia Anh rõ ràng đã rút ra bài học.

Thứ hai, cô không xa lạ với thế giới đặc quyền nhưng vẫn giữ sự khiêm nhường. Gia đình Harriet có họ hàng xa với Công tước xứ Gloucester và gia tộc Courage - nhóm xã hội mà Peter vẫn quen thuộc. cô không phải người ngoài hoàn toàn, nhưng cũng không mang theo hành lý của danh vọng.

Thứ ba, và có lẽ quan trọng nhất: Cô là người mẹ tốt. Với một gia đình đề cao giá trị ổn định và trẻ em sau những năm sóng gió (ly hôn của Peter, bê bối của Andrew, cuộc ra đi của Harry), một người phụ nữ đã một mình nuôi con suốt 10 năm bằng tình yêu và đức tin, đó là lý lịch đáng tin cậy nhất.

Một đám cưới nhỏ và một trang mới rất lớn

Ngày 6/6/2026 sẽ là một buổi chiều lặng lẽ ở Kemble. Nhà thờ All Saints nằm cách Gatcombe Park không xa, nơi Peter vẫn sống và làm việc mỗi ngày. Đám cưới sẽ riêng tư, không mở cửa cho truyền thông. Peter và Harriet đã từ chối những gì hoành tráng, chọn lấy những gì thật.

Harriet Sperling không trở thành nàng dâu hoàng gia vì cô ấy cố gắng trở thành nàng dâu hoàng gia. Cô trở thành người đó vì cô đã sống một cuộc đời đủ sâu sắc, đủ thật thà và đủ mạnh mẽ đến mức một người đàn ông hoàng tộc nhìn thấy ở cô điều mà cung điện không thể dạy được.

Hòn đảo nhỏ có hai mẹ con đó cuối cùng đã có thêm người.

Đám cưới của Peter Phillips và Harriet Sperling dự kiến diễn ra ngày 6/6/2026 tại nhà thờ All Saints, Kemble, Gloucestershire. Đây sẽ là đám cưới hoàng gia đầu tiên của gia tộc Windsor kể từ hôn lễ của Công chúa Beatrice năm 2020.