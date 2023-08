Sau tuổi 30, phụ nữ không muốn nhăn nheo và lão hóa thì nhất định phải bổ sung những dưỡng chất này

Lão hóa là quá trình tất yếu ảnh hưởng đến cả nam giới và nữ giới. Khi chúng ta già đi, cơ thể phải trải qua những thay đổi khác nhau, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoại hình tổng thể. Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên. Chị em vẫn có thể kết hợp bổ sung các dưỡng chất chống lão hóa để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và duy trì làn da tươi trẻ.

Dưới đây là một số dưỡng chất chống lão hóa quan trọng chị em có thể cân nhắc bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Đặc biệt là phụ nữ sau tuổi 30 càng phải lưu ý vì đây là độ tuổi gia tăng lão hóa.

1. Axit béo omega-3

Axit béo omega-3 thường được tìm thấy trong dầu cá. Omega-3 có tác dụng làm giảm mức triglycerid (cholestertol xấu) và tăng HDL (cholestertol tốt). Chúng cũng làm giảm huyết áp, giảm kết dính tiểu cầu và dự phòng nghẽn mạch vành...

Đặc biệt, phụ nữ bổ sung omega-3 cũng có thể giúp duy trì độ đàn hồi và hydrat hóa của da, giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn.

Theo khuyến cáo từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) thì người không có tiền sử với bệnh tim mạch có thể ăn cá béo 2 lần/tuần để bổ sung omega-3. Lượng omega-3 được cho là an toàn với người lớn khi không vượt quá 300mg/ngày.

2. Collagen

Theo bác sĩ CKII da liễu Nguyễn Phương Thảo, collagen là một loại protein dồi dào bậc nhất của cơ thể. Chúng chính là thành phần cấu tạo của nhiều cơ quan, bộ phận như da, lông, tóc, móng, xương khớp, dây chằng, gân, cơ, ống tiêu hóa, hệ tim mạch... Do đó, khi collagen bị thiếu về số lượng hoặc giảm chất lượng như thoái hóa, đứt, gãy sẽ gây nhiều rối loạn, xuất hiện nhiều bệnh lý. Đẩy nhanh quá trình lão hóa da, rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch, tiêu hóa, chậm lành vết thương, đau khớp.

Để bổ sung collagen, chị em có thể tăng cường các thực phẩm như các loại cá, các loại rau xanh, trái cây... Ngoài ăn uống, phụ nữ có thể bổ sung collagen qua việc sử dụng mỹ phẩm chống lão hóa. Chị em nên sử dụng những mỹ phẩm có thành phần retinoid, các loại mỹ phẩm dưỡng ẩm. Khi được cung cấp đủ ẩm làn da sẽ mượt mà, hạn chế nếp nhăn xuất hiện.

Ngoài ra, phụ nữ cũng nên bổ sung thêm vitamin tổng hợp hoặc viên uống collagen để tăng cường sức khỏe cho cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch cho da. Tuy nhiên cần sử dụng theo chỉ định của bác sĩ.

3. Coenzyme Q10 (CoQ10)

CoQ10 là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi stress oxy hóa, tác nhân chính gây lão hóa. Nó cũng cần thiết cho sản xuất năng lượng tế bào. Các chất bổ sung CoQ10 có thể hỗ trợ duy trì vẻ ngoài trẻ trung và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

4. Vitamin C

Chất chống oxy hóa mạnh này rất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen và có thể giúp bảo vệ da chống lại các gốc tự do có hại. Bạn có thể uống bổ sung vitamin C thường xuyên hoặc ăn nhiều trái cây giàu vitamin C để tăng cường độ rạng rỡ cho da, làm đều màu da và giảm sự xuất hiện của các đốm đồi mồi.

5. Vitamin E

Vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ khác. Chúng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường, đồng thời giúp giảm khô da, nếp nhăn.

6. Resveratrol

Chất này thường được tìm thấy tự nhiên trong nho đỏ, quả mọng và đậu phộng. Resveratrol được biết đến với đặc tính chống lão hóa tuyệt vời, nó giúp chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

7. Vitamin D

Thường được gọi là "vitamin ánh nắng", vitamin D rất cần thiết cho sức khỏe của xương và chức năng miễn dịch. Bổ sung lượng vitamin D đầy đủ có liên quan đến làn da khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Lưu ý: Trước khi bổ sung bất kỳ dưỡng chất nào, bạn đều cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe để đảm bảo chúng phù hợp với thể chất của bạn.