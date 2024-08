Sau mưa lũ, nắng nóng trở lại miền Bắc vào tuần sau

Mùa hè năm nay nóng sớm từ cuối tháng 4, thế nhưng vào chính hè tháng 5-7 lại ít nắng nóng hơn so với 5 năm gần đây. Dù là so với trung bình hơn 30 năm thì nền nhiệt vẫn cao hơn từ 0,5-1 độ C, thế nhưng chỉ riêng 5 năm gần đây thì lại dịu hơn.

Nhiệt độ trung bình tháng 7 ở trạm Hà Đông, Hà Nội khoảng 30,4 độ C (trung bình tháng 7 các năm 2019-2023 lần lượt là 31,4-31,8-31,1-30,6-31,6 độ C). Ngoài ra số ngày nắng nóng trong mùa hè năm nay cũng ít hơn hẳn so với 5 năm qua (không kể đợt tháng 4 thì có 7 đợt nắng nóng: 27-30/5, 02-04/6, 12-22/6, 29-02/7, 08-09/07, 12-13/07, 26-27/07). Hầu hết các đợt nắng nóng đều ngắn ngày, ít hơn hẳn năm 2023 (10 đợt nắng nóng tính đến hết tháng 7).



Chuẩn sai lượng mưa tháng 7 so với trung bình nhiều năm

Điểm đặc biệt nữa là mùa hè năm nay mưa lũ nhiều. Sau một năm 2023 không có lũ, lũ thấp kỷ lục thì áp thấp nhiệt đới, sau đó là cơn bão số 2 đi vào đã chấm dứt chuỗi 646 ngày không có bão đổ bộ đất liền nước ta, gây ra các đợt mưa lũ dồn dập.

Đường đi cơn áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 2 (PRAPIROON) trong tháng 7 năm nay

Liên tiếp ghi nhận lượng mưa kỉ lục và lượng mưa tháng nhiều hơn hẳn trung bình nhiều năm. Ngập lụt hàng loạt địa phương từ vùng núi xuống đồng bằng. Ngoại thành Hà Nội ngập sâu gần 2 tuần mới rút dần.

Dự báo chuẩn sai lượng mưa tháng 8 so với trung bình nhiều năm

Dự báo trong tháng 8 này miền Bắc tiếp tục mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 10%. Do mưa lớn, trên hệ thống các sông ở miền Bắc có thể xuất hiện từ 1 - 2 đợt lũ trong tháng 8 này, tập trung vào nửa cuối tháng.

Còn trong giai đoạn nửa đầu tháng, mưa lũ tạm giảm. Ngay trong cuối tuần này miền Bắc cũng sẽ dần giảm mưa, chỉ còn xảy ra cục bộ ở vùng núi. Sang tuần tới trời oi nóng trở lại, thậm chí từ khoảng 8/8 còn xảy ra nắng nóng diện rộng do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc phổ biến 35-37 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Từ khoảng sau ngày 17-18/8, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hình thành trở lại ở Bắc Biển Đông và có trục qua Bắc Bộ. Mưa và bão miền Bắc có xu hướng gia tăng trở lại từ cuối tháng 8 và cao điểm sang tháng 9.