Sau khi ở bên nhau, bạn trai khăng khăng rằng em đã không còn trinh trắng mà em thì cũng sốc đến mức không sao hiểu được!

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Em chào chị Hướng Dương,

Em có chuyện muốn hỏi ạ. Chẳng là em và bạn trai có "quan hệ" với nhau, nhưng sau khi xong thì bạn ấy bảo em không còn trong trắng từ trước đó rồi. Em rất thắc mắc và không hiểu tại sao em lại bị như vậy. Trong khi "quan hệ", em vẫn cảm thấy đau nhưng lại không ra máu. Em cũng chưa từng với bất kỳ ai và đây là lần đầu tiên của em.

Bạn trai vẫn nói rằng em đã từng với người khác nhưng em xin cam đoan rằng em chưa bao giờ "làm chuyện ấy" với ai cả. Em rất sốc và thắc mắc tại sao mình lại như vậy. Mong chị trả lời em sớm nhất có thể ạ vì giờ em rất là bất ngờ và suy nghĩ nhiều về việc đó.

Em xin chân thành cảm ơn chị trước ạ! (hlan17…@gmail.com)

Chào em gái,

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nữ giới trong lần đầu quan hệ không ra máu như do màng trinh quá mỏng nên ra quá ít và nằm luôn bên trong chứ không "chảy máu" ra ngoài, do màng trinh co giãn tốt khiến lần đầu không "rách", do vận động mạnh khi chơi thể thao hoặc bị ngã nên đã "mất" màng trinh lúc nào không hay, thậm chí màng trinh cũng có xu hướng bị bào mòn theo thời gian… Thế cho nên việc em không "chảy máu" trong lần đầu quan hệ cũng không có gì là lạ. Không nên suy nghĩ nhiều và bi quan vì chuyện đó, mà hãy thả lòng cơ thể và tâm trí, tránh để ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Việc em cần lưu tâm không phải bản thân có "chảy máu" không, có đau không, mà là mình đã dùng biện pháp an toàn chưa? Nếu chưa muốn có con thì đồ bảo hộ đã đủ chắc chắn?

Về bạn trai em, nếu anh ta thật lòng yêu em thì anh ta sẽ tin tưởng, sẽ quan tâm tới cảm nhận, cảm giác của em, chứ không phải chăm chú xem đó có phải là lần đầu của em, có phải em đang nói dối…

Nếu anh ta là một người trưởng thành và hiểu biết, anh ta sẽ hiểu màng trinh không phải là thứ dùng để đánh giá một người con gái. Mà phải nhìn vào tính cách, cách đối nhân xử thế, cách làm việc và suy nghĩ của cô gái đó.

Hãy quý trọng cơ thể mình em gái nhé! Khi em quý trọng bản thân thì những người khác mới quý trọng em! Và lúc đó em cũng nhận được nhiều điều đáng giá hơn.

Thoải mái tâm tư lên nào!

Hướng Dương.