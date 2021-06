Sau khi nhắc tới "tuesday", Thiều Bảo Trâm khẳng định luôn: "Em mới là mọi thứ anh cần"

Thời gian qua, Thiều Bảo Trâm liên tục đăng tải những hình ảnh xinh đẹp, gợi cảm và không quên "thả thính" cực ngọt. Thậm chí Thiều Bảo Trâm còn bị cho là "thả thính" qua lại với Sơn Tùng.

Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục đăng một loạt ảnh đời thường khoe nhan sắc mỹ miều, ngọt ngào nhưng không kém phần gợi cảm. Thiều Bảo Trâm còn nhắn gửi cực tình đến ai đó: "Em không phải là con nít. Em là every thing you need (Em là mọi thứ anh cần)".

Chẳng biết ai là người may mắn được Thiều Bảo Trâm liên tục "thả thính" nhưng dân mạng cũng đang tương tác rất nhiệt tình dưới bài đăng của cô nàng.

Thiều Bảo Trâm đang nhắn nhủ ai đó: "Em là tất cả mọi thứ anh cần"?

Cách đây vài ngày, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi nhắc đến "tuesday" (từ thường được dân mạng dùng để ám chỉ "người thứ 3" trong một mối quan hệ tình cảm). Mặc dù câu nói của Thiều Bảo Trâm không hề có ý gây suy diễn nhưng cũng không tránh khỏi lời bàn tán của cộng đồng mạng.

Hiện tại, Thiều Bảo Trâm đang có cuộc sống rất vui vẻ và ngày càng thăng hạng nhan sắc. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng vẫn trở thành nhân vật chính trong những tin đồn tình cảm dù cả hai đã không còn liên quan gì đến nhau sau drama "trà xanh".