Sơn Tùng phũ phàng với Hải Tú giữa lúc bị đồn "thả thính" qua lại với Thiều Bảo Trâm

Kể từ drama "trà xanh" vào tháng 1/2021, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã trở về cuộc sống riêng của mỗi người và còn rộn ràng với những sản phẩm âm nhạc, trong khi Hải Tú thì gần như "mất hút" trên mọi mặt trận.

Mới đây, cộng đồng mạng còn tinh ý phát hiện ra một bức ảnh chụp chung với Hải Tú đã "bốc hơi" khỏi trang Instagram cá nhân của Sơn Tùng. Đó là bức ảnh chủ tịch Tùng chụp cùng "nàng thơ" ở phòng làm việc để quảng bá cho MV "Chúng ta của hiện tại".

Bức ảnh chụp chung của Sơn Tùng và Hải Tú bỗng dưng biến mất khỏi trang cá nhân của nam ca sĩ

Sơn Tùng chỉ để lại bức ảnh poster MV "Chúng ta của hiện tại" trên trang cá nhân

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng đã đặt dấu hỏi về tương lai của Hải Tú khi Sơn Tùng đã ra sản phẩm mới, Kay Trần cũng rục rịch trở lại nhưng chỉ riêng Hải Tú là chưa được công ty thông báo bất cứ kế hoạch hoạt động nào.

Kể từ drama "trà xanh", Hải Tú vẫn chưa xuất hiện trở lại

Thời gian gần đây, Sơn Tùng lại bị nghi vấn liên tục thả thính qua lại với Thiều Bảo Trâm. Gây xôn xao nhất là động thái Thiều Bảo Trâm vừa công khai đang say đắm mỹ nam Hàn Quốc Ji Chang Wook thì Sơn Tùng liền đăng một đoạn clip cùng với thông điệp: "Hi baby, do you wanna be mine" (Tạm dịch: Xin chào em yêu, em có muốn là của anh không?).