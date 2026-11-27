Tôi và chồng cũ ly hôn khá nhanh sau 2 năm chung sống. Chúng tôi không có con, tài sản cũng chẳng có gì đáng kể để phải tranh chấp. Nguyên nhân là anh ngoại tình. Khi chuyện vỡ lở, tôi không muốn níu kéo, còn anh cũng không tìm cách cứu vãn. Chúng tôi ký đơn, chia tay trong sự mệt mỏi và gần như không liên lạc lại.

Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc cho đến tháng đầu tiên sau ly hôn, tài khoản ngân hàng của tôi bất ngờ nhận được 5 triệu đồng. Nội dung chuyển khoản không ghi gì đặc biệt, người gửi là tài khoản của anh.

Tôi nhắn hỏi, định chuyển trả vì chúng tôi đã không còn quan hệ vợ chồng, cũng chẳng có con cái để anh phải chu cấp. Anh trả lời rằng: “Đây là tiền anh nợ em. Em đáng được nhận”.

Nghe vậy, tôi không trả lại nữa. Trong 2 năm làm vợ, tôi đã cùng anh vun vén gia đình, tiết kiệm từng khoản, chăm lo nhà cửa. Sau khi anh phản bội, tôi từng nghĩ những năm tháng ấy chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng ít nhất số tiền này giống như một lời thừa nhận rằng anh đã có lỗi.

Ảnh minh họa

Tháng thứ hai, tôi lại nhận được 5 triệu. Rồi tháng thứ ba, thứ tư, thứ năm, khoản tiền vẫn đến đều đặn. Tôi không hỏi thêm, cũng không tiêu hết. Tôi để riêng trong tài khoản, nghĩ rằng nếu một ngày anh muốn dừng lại thì mọi chuyện cũng chẳng có gì phải làm lớn.

Đến tháng thứ sáu, tôi vô tình gặp mẹ chồng cũ ở cửa hàng gần nhà. Bà hỏi tôi dạo này có nhận được tiền không, rồi nói rằng bà vẫn chuyển đều mỗi tháng, sợ tôi khó khăn sau khi ly hôn.

Tôi sững người. Sau khi hỏi dò vài câu thì không khó để nhận ra người gửi không phải chồng cũ, mà là mẹ anh. Bà đã dùng tài khoản của con trai để chuyển tiền cho tôi, bởi bà không muốn tôi biết mình đang âm thầm giúp đỡ.

Tôi hỏi vì sao bà làm vậy. Bà chỉ nói rằng trong 2 năm tôi làm dâu, bà biết tôi đã vun vén cho gia đình thế nào. Bà không thể thay con trai bù đắp những tổn thương tôi chịu, nhưng muốn gửi lại chút gì đó cho người từng đối xử tử tế với nhà bà.

Tôi không biết nên nhận tiếp hay trả lại. Số tiền ấy không phải chu cấp, cũng không phải món nợ pháp lý. Nó là tình cảm của một người phụ nữ dành cho con dâu cũ, trong khi người khiến tôi tổn thương lại chẳng hề trực tiếp nói thêm lời nào.

Mọi người nghĩ tôi có nên tiếp tục nhận khoản tiền ấy, hay nên trả lại để thật sự khép lại cuộc hôn nhân đã qua?