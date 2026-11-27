Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ một khoảnh khắc cô ngồi ăn sáng, cà phê cùng chồng cũ, mẹ chồng cũ là nghệ sĩ Lưu Nga và một số thành viên trong gia đình anh.

Trizzie Phương Trinh bên gia đình chồng cũ

Tất cả mọi người đều tỏ ra vui vẻ, thoải mái và thân thiết bên nhau, cùng ngồi trò chuyện, hàn huyên một cách gần gũi.

Trizzie Phương Trinh chia sẻ: "Sáng nay đi thiền xong, cả nhà rủ nhau làm tí cà phê cà pháo. Hôm nay có mặt đầy đủ cả bà nội (mẹ Bằng Kiều) lẫn bà ngoại (mẹ Trizzie Phương Trinh).

Gia đình của chồng cũ thì vẫn là gia đình. Vợ chồng có thể không còn chung đường, nhưng sự trân trọng và quý mến dành cho nhau vẫn luôn còn đó. Nhất là khi chúng ta vẫn có chung những người mình yêu thương".

Chia sẻ này của Trizzie Phương Trinh nhận được sự ủng hộ từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Ai cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ và thích thú trước mối quan hệ gắn bó giữa nữ ca sĩ và gia đình chồng cũ cũng như cách cô ứng xử với các thành viên trong gia đình sau khi ly hôn.

Được biết, sau một khóa học chuyên sâu về thiền với chuyên gia người Mỹ, Trizzie Phương Trinh đã trở nên am hiểu về thiền học, các kĩ thuật thiền. Cô tự khai phá cho mình đam mê ngồi thiền ở tuổi U60 và từng tiết lộ đó là một trong những bí quyết giúp cô luôn giữ được nhan sắc tươi trẻ, sức khỏe dồi dào, tràn đầy năng lượng sống.

Trizzie Phương Trinh biết rất nhiều phương pháp thiền khác nhau. Không chỉ ngồi thiền, cô còn biết thiền đi bộ. Nữ ca sĩ thường dậy sớm ra bãi biển để vừa đi bộ vừa thiền.

Rất nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp đã tìm đến Trizzie Phương Trinh để học thiền. Số người đông tới mức cô còn mở hẳn một lớp dạy thiền với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng.

Những người theo học cô có cả gia đình nhà chồng cũ. Bằng Kiều sống tại Việt Nam nhưng lần nào về Mỹ cũng tới nhà Trizzie Phương Trinh học thiền. Nữ ca sĩ thậm chí còn rủ chồng cũ và bạn bè ra tận bãi biển để học thiền.

Ngoài thiền, Trizzie Phương Trinh luôn có mặt trong mọi sự kiện, tiệc tùng của nhà chồng cũ, có khi dẫn theo cả ba con trai. Mẹ Bằng Kiều là nghệ sĩ Lưu Nga từng tâm sự bà coi Trizzie Phương Trinh như con gái.

Bà tâm sự: "Tuy rằng vợ chồng Bằng Kiều hiện không sống với nhau nữa nhưng vẫn còn phận, còn nghĩa còn tình với nhau.

Bởi vậy nên con dâu tôi là Trizzie Phương Trinh vẫn luôn lo lắng cho tôi. Mẹ con tôi lúc nào cũng như thế. Từ xưa đến nay tôi vẫn thương Trizzie Phương Trinh. Dù hai đứa ly hôn nhưng tôi thương Trizzie Phương Trinh lắm, thương từ tận đáy lòng".