Tôi từng nghĩ, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thì những chuyện mẹ chồng nàng dâu sẽ không quá khó khăn. Nhưng sau 4 năm kết hôn, tôi mới hiểu có những mâu thuẫn không bắt nguồn từ chuyện lớn, mà từ cách một người đàn ông đối xử với vợ khi đứng trước gia đình mình.

Vợ chồng tôi có một bé trai 3 tuổi. Trước khi sinh con, cuộc sống khá yên ổn. Chồng đi làm về thường phụ tôi dọn dẹp, chơi với con, còn cuối tuần cả nhà cùng đi đâu đó. Mọi thứ thay đổi từ khi mẹ chồng lên thành phố chăm cháu.

Mẹ chồng tôi là người chịu khó, sạch sẽ và thương con. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng từ ngày bà ở cùng, chồng tôi dường như trở lại làm một cậu con trai chỉ biết nghe lời mẹ. Mỗi khi tôi nhờ anh trông con hay làm việc nhà, mẹ chồng lại nói: “Đàn ông không cần làm những việc ấy, cứ để mẹ làm”.

Tôi không muốn tranh cãi với bà, nhưng điều khiến tôi buồn là chồng chưa bao giờ lên tiếng. Anh mặc nhiên để mẹ làm thay mọi việc, còn tôi vừa đi làm vừa chăm con, nhiều lúc cảm thấy mình phải tự xoay xở trong chính gia đình mình.

Có lần, sau một trận cãi vã, tôi đưa con về nhà ngoại và nói rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn, tôi không thể sống như vậy mãi. Mẹ chồng tự ái, thu dọn đồ về quê. Sau đó, cuộc sống của hai vợ chồng dần trở lại bình thường, nhưng tôi vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra.

Ảnh minh họa

Cuối tuần vừa rồi, tôi đưa con về quê dự giỗ. Tôi nghĩ mình nên bỏ qua chuyện cũ, nhưng ngay khi về đến nhà, mẹ chồng lại giao cho tôi đủ việc. Tôi nấu nướng, dọn dẹp, chuẩn bị mâm cỗ trong khi hai chị dâu gần như không phải làm gì nhiều.

Đến lúc khách đông, tôi bận bưng bê nên gọi hai chị giúp một tay. Anh cả chủ động phụ vợ, anh hai còn để riêng món ngon cho chị dâu. Riêng chồng tôi ngồi ở bàn ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại, như thể những việc tôi đang làm chẳng liên quan gì đến anh.

Tôi đói đến cồn cào, nhìn cảnh các anh chăm sóc vợ mà không kìm được nước mắt. Sau bữa ăn, mọi người ngồi trò chuyện, chồng tôi vẫn liên tục gọi tôi lấy thứ này, mang thứ kia. Tôi đang ăn dở, cuối cùng không nhịn được nữa: “Anh không thấy em còn đang ăn sao?”.

Anh hơi sững lại, có lẽ vì lần đầu tôi nói thẳng trước mặt họ hàng. Tôi ăn xong, đứng dậy thay quần áo rồi bảo anh trông con để mình đi siêu thị.

Tôi không muốn làm ầm lên, nhưng cũng không muốn tiếp tục im lặng. Tôi chỉ mong chồng hiểu rằng, trước mặt gia đình anh, tôi không cần anh thể hiện quyền lực hay chứng minh ai là chủ nhà. Tôi cần một người chồng biết nhìn thấy sự vất vả của vợ và sẵn sàng đứng cạnh cô ấy.

Có lẽ, điều khiến một người phụ nữ tổn thương nhất không phải là phải làm nhiều việc, mà là khi cô ấy làm tất cả, người gần gũi nhất lại xem đó là chuyện đương nhiên.