Vợ chồng tôi cưới nhau gần 8 năm, có một con trai đang học tiểu học. Cuộc sống không quá giàu có nhưng cũng chẳng thiếu thốn, chồng tôi thường xuyên đi công tác và tôi đã quen với những chuyến đi vài ngày của anh.

Tuần trước, anh có chuyến công tác ở tỉnh khác trong 3 ngày. Trước khi đi, anh còn dặn tôi nếu có thời gian thì giặt giúp mấy chiếc áo sơ mi anh mang về, vì cuối tuần anh lại phải đi tiếp. Tôi vẫn làm như mọi lần, không hề nghĩ ngợi gì.

Chiều hôm anh về, tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng vali kéo vào phòng ngủ. Anh tắm rửa, thay quần áo rồi ra ngoài chơi với con. Tôi thấy chiếc vali vẫn để giữa phòng nên tiện tay mở ra, định lấy quần áo bẩn bỏ vào máy giặt.

Khi lục chiếc áo khoác bên trong, tay tôi chạm phải một vật nhỏ nằm trong túi áo. Tôi lấy ra và nhận ra đó là một chiếc bao cao su còn nguyên vỏ.

Ảnh minh họa

Tôi đứng im một lúc lâu.

Vợ chồng tôi không sử dụng bao cao su trong nhiều năm nay. Tôi cũng không phải người hay kiểm tra đồ đạc của chồng, nhưng lần này, thứ nằm trong tay khiến đầu óc tôi rối tung. Anh đi công tác, ở khách sạn, trong vali lại có một chiếc bao cao su. Tôi không biết nên hiểu chuyện này thế nào.

Tôi cầm chiếc bao cao su ra hỏi chồng. Anh nhìn thấy thì thoáng khựng lại, sau đó nói có thể đồng nghiệp bỏ nhầm vào túi áo anh. Anh đi cùng một nhóm người, hành lý cũng để chung trong phòng nghỉ, nên chuyện nhầm lẫn không phải hoàn toàn không thể xảy ra.

Nhưng điều khiến tôi khó chịu là anh không giải thích thêm, chỉ nói tôi đừng suy diễn rồi cầm chiếc bao cao su bỏ vào thùng rác.

Tối hôm đó, tôi nằm cạnh chồng mà không ngủ được. Tôi nhớ lại những ngày gần đây, anh vẫn quan tâm đến mẹ con tôi, vẫn gọi điện về mỗi tối khi đi công tác. Không có biểu hiện rõ ràng nào khiến tôi nghi ngờ anh ngoại tình. Thế nhưng, chỉ một món đồ nhỏ cũng đủ khiến những điều bình thường trước đây trở nên đáng ngờ.

Tôi không muốn kết luận chồng phản bội chỉ vì một chiếc bao cao su. Nhưng tôi cũng không thể giả vờ rằng mình không nhìn thấy nó, càng không thể tự thuyết phục bản thân rằng lời giải thích của anh chắc chắn là đúng.

Tôi đang phân vân không biết nên hỏi thêm, chờ xem thái độ của chồng hay coi chuyện này như một sự nhầm lẫn và tiếp tục cuộc sống bình thường. Tôi nên làm gì để có thể biết rõ sự thật?