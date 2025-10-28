Ngày nay, không ít trẻ em được chẩn đoán mắc chứng thiếu chú ý tăng động (ADHD), gây ra nhiều phiền muối cho các bậc phụ huynh. Thế nhưng, một gia đình ở Mỹ đã vô tình có được phát hiện bất ngờ sau khi thay đổi chế độ ăn uống.

Theo báo cáo, trong ba đứa con của Jennie Dunlap, cậu con trai lớn John là đứa nghịch ngợm nhất. Cậu thường gây rắc rối, khó hòa đồng với bạn bè, thậm chí bị đuổi khỏi đội thể thao, và giáo viên thường xuyên phàn nàn về cậu.

John được chẩn đoán mắc chứng thiếu chú ý tăng động (thường biểu hiện dưới dạng tăng động, còn gọi là đa động). Dù thử qua nhiều phương pháp điều trị và thuốc men, hành vi của cậu vẫn không cải thiện.

Do đứa con út trong nhà được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 1, cả gia đình đã ngừng ăn đường và ngũ cốc. Sau khi loại bỏ những thực phẩm này, cậu con trai lớn John đột nhiên như biến thành một người khác, hành vi và mối quan hệ xã hội đều thay đổi hoàn toàn.

"Anh ấy đạt điểm A. Tất cả các giáo viên đều rất vui mừng. Anh ấy làm việc có tổ chức hơn. Tình trạng táo bón biến mất. Tất cả các vấn đề về giấc ngủ đều biến mất. Các vấn đề giao tiếp với bạn bè đồng trang lứa cũng biến mất. Sự thay đổi này thực sự giống như bật công tắc đèn vậy", Dunlap nói.

Ảnh minh họa

Ảnh hưởng của liệu pháp thuốc

Các phương pháp điều trị cho trẻ em mắc chứng thiếu chú ý tăng động thường có hai loại: Một là liệu pháp hành vi bắt đầu từ trẻ mẫu giáo, hai là điều trị bằng thuốc.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Network Open cho thấy, trong số trẻ mẫu giáo đến khám vì tăng động tại 8 hệ thống y tế ở Mỹ, 68,2% bệnh nhân được bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu kê đơn thuốc, và 42,2% bệnh nhân nhận được đơn thuốc trong vòng 30 ngày sau khi chẩn đoán.

Khi John còn nhỏ, Dunlap dựa vào trực giác của mình để tránh dùng thuốc càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, sau khi các loại vitamin, liệu pháp nhận thức hành vi, kỹ năng ứng phó và thiền định đều không hiệu quả, Dunlap cuối cùng cũng chấp nhận điều trị bằng thuốc khi John học lớp 4.

John đã thử qua vài loại thuốc kích thích, cuối cùng dùng Concerta, Dunlap mô tả nó là "loại thuốc tốt nhất trong số những loại tồi tệ nhất". Tuy nhiên, thuốc không phải là liều thuốc vạn năng. John xuất hiện tình trạng trầm cảm, giấc ngủ và thói quen đại tiện cũng không tốt.

Nhìn lại hành trình của John, điều khiến Dunlap thất vọng là trong suốt nhiều năm, bất kỳ lần khám nào của John cũng không đề cập đến vấn đề dinh dưỡng hoặc chế độ ăn uống. "Việc dán nhãn cho mọi người quá dễ dàng, kê đơn thuốc cũng quá dễ dàng", Dunlap nói, "Các bậc phụ huynh không được thông báo 'Này, chúng ta hãy thử các cách khác xem, xem tại sao con bạn lại như vậy'".

Ảnh hưởng của chế độ ăn

Theo nhà trị liệu tâm lý Dwyer-Tesoriero (Karen A. Dwyer-Tesoriero), chế độ ăn kém, chứa nhiều đường có thể dẫn đến các triệu chứng tương tự hoặc làm trầm trọng thêm chứng tăng động. Bà nói, tình huống phổ biến là trẻ ăn ngũ cốc chứa đường vào bữa sáng, sau đó đường huyết giảm đột ngột khi đến trường, khiến chúng hành xử bất thường hoặc trở nên buồn ngủ, thiếu tập trung.

Các nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu Kaplan (Bonnie J. Kaplan) và Rucklidge (Julia J. Rucklidge) trong cuốn sách "Bộ não tốt hơn" của họ, gợi ý rằng các phòng khám sức khỏe tâm thần nên giáo dục tất cả bệnh nhân mới được giới thiệu về dinh dưỡng và cách mua thực phẩm tự nhiên. Họ ước tính rằng, khoảng một phần ba bệnh nhân được giới thiệu về sức khỏe tâm thần, bao gồm bệnh nhân tăng động, nếu điều chỉnh chế độ ăn, sẽ không cần dịch vụ thêm nữa.

Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng được chứng nhận và tác giả cuốn sách "Kế hoạch dinh dưỡng cá nhân hóa cho tự kỷ" Matthews (Julie Matthews) cho biết, một khởi đầu tốt là loại bỏ chất màu nhân tạo, hương liệu và chất phụ gia. Phụ huynh có thể xem xét chế độ ăn không gluten hoặc không sản phẩm từ sữa, hoặc chế độ ăn "Feingold" – một chế độ ăn toàn thực phẩm, không chứa chất màu nhân tạo, hương liệu hoặc chất bảo quản, và hàm lượng salicylate tự nhiên (một loại độc tố do một số thực vật sản sinh) cũng rất thấp.

Trong một nghiên cứu quan sát về các chế độ ăn lành mạnh khác nhau cho trẻ tự kỷ, các tác giả cũng phát hiện ra rằng chế độ ăn "Feingold" có thể giảm đáng kể triệu chứng tăng động ở trẻ em.