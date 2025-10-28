Thông thường ung thư hoặc khối u xảy ra ở người lớn, nhưng một cậu bé 12 tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc, đã bị ung thư phổi! Một ngày nọ, mẹ của cậu bé phát hiện ra một khối u cứng trên xương đòn của con trai, và mặc dù không đau hay ngứa khi chạm vào nhưng cô vẫn quyết định đưa con đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả là cậu bé được chẩn oán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Theo các báo cáo tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc đại lục, cậu bé tên là Tiểu Gia. Bác sĩ tiến hành "phẫu thuật sinh thiết một phần" khối u trên xương đòn của Tiểu Gia, kết quả báo cáo sau phẫu thuật cho thấy là "u sarcoma Ewing (Ewing's sarcoma)", tức là u tế bào lưới chưa phân hóa.

Mẹ của Tiểu Gia thừa nhận rằng hai vợ chồng cưng chiều con trai quá khiến cậu bé có thói quen quen sinh hoạt xấu, và bây giờ cô rất hối hận. (Ảnh lấy từ Weibo)

Tuy nhiên, mẹ cậu vẫn chưa yên tâm, đưa đến một bệnh viện khác kiểm tra thì được chẩn đoán "ung thư phổi giai đoạn muộn", và do mức độ ác tính của khối u cao, cộng với bệnh nhân còn nhỏ tuổi, việc phục hồi sau này sẽ rất khó khăn. Cha mẹ Tiểu Gia sau khi biết tin đã suy sụp hoàn toàn. Người mẹ cho biết con trai mình có một số thói quen xấu và giờ đây, cô tự trách bản thân vì quá sơ suất với con, dẫn đến bi kịch này.

Mẹ Tiểu Gia cho biết, cô mang thai ở tuổi 29, hai vợ chồng yêu thương con trai hết mực, dẫn đến mấy năm nay "Tiểu Gia hầu như không ăn sáng, bữa trưa và tối cũng phải đuổi theo đút mới ăn được nửa bát cơm. Nước trắng cơ bản cũng không uống, khát thì cậu uống nước trái cây, đồ uống có ga". Ngoài ra, Tiểu Gia đặc biệt thích chơi game, thường lén lấy điện thoại chơi khi cha mẹ ngủ, nên "thường xuyên thức khuya, sinh hoạt không điều độ". Chính những thói quen xấu này đã khiến ung thư "ghé thăm" cậu.

Bác sĩ điều trị chính cho Tiểu Gia tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) cho biết, ung thư phổi có tỷ lệ phát bệnh và tử vong cao nhất trong các khối u ác tính. Cậu bé mới 12 tuổi, đối với ông, đây đã là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong sự nghiệp y khoa. Dù bề ngoài cậu bé trông giống người bình thường, nhưng thực tế tình trạng bệnh đã rất nguy kịch.

Ở giai đoạn đầu của ung thư phổi, triệu chứng không phải ho ra máu mà là 4 bất thường lớn trên cơ thể

Khi nói đến các dấu hiệu của ung thư phổi, phản ứng đầu tiên của nhiều người là ho ra máu. Tuy nhiên, khi có các triệu chứng ho ra máu rõ ràng, bệnh thường tiến triển đến giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. 4 dấu hiệu bất thường này trên cơ thể mới là những tín hiệu cảnh báo ung thư phổi sớm:

Bất thường 1: Ho khan khó chịu dai dẳng

Ho là dấu hiệu sớm nhất và phổ biến nhất của ung thư phổi, nhưng nó khác với ho của cảm lạnh thông thường hoặc viêm phế quản.

Ho do ung thư phổi thường là ho khan khó chịu, không có hoặc ít đờm và kéo dài, khó thuyên giảm bằng phương pháp điều trị thông thường. Nếu ho kéo dài hơn 2-3 tuần, đặc biệt nếu ho khô mà không có các triệu chứng khác như cảm lạnh hoặc nếu bản chất của cơn ho thay đổi (chẳng hạn như từ ho thỉnh thoảng sang ho thường xuyên), bạn cần cảnh giác.

Bất thường 2: Đau ngực không đáng kể hoặc đau vai và lưng

Ung thư phổi giai đoạn đầu có thể gây đau ngực, vai hoặc lưng nhẹ nhưng dai dẳng. Cơn đau này thường không phải là một vết đâm sắc nhọn mà là một cơn đau âm ỉ, âm ỉ hoặc ngột ngạt, tương đối cố định và trở nên tồi tệ hơn khi hít thở sâu, ho hoặc thay đổi tư thế.

Vì cơn đau không dữ dội nên nhiều người nhầm lẫn với căng cơ, viêm khớp hoặc vấn đề về tim và bỏ qua việc khám phổi.

Đặc biệt, ung thư đầu phổi (gọi là ung thư rãnh trên) có thể dễ gây đau vai và cánh tay ở giai đoạn đầu, dễ bị chẩn đoán nhầm là đông cứng vai.

Ảnh minh họa

Bất thường 3: Mệt mỏi và sụt cân không có lý do

Trong trường hợp không có chủ ý giảm cân, giảm cân đáng kể trong thời gian ngắn (chẳng hạn như giảm hơn 5% trong một tháng), kèm theo mệt mỏi liên tục, cảnh giác là một tín hiệu quan trọng của ung thư phổi.

Sự phát triển của khối u tiêu tốn nhiều năng lượng, dẫn đến quá trình trao đổi chất bất thường và giảm cân ngay cả với chế độ ăn uống bình thường. Cảm giác mệt mỏi này cũng khó giảm sau khi nghỉ ngơi, điều này rõ ràng khác với mệt mỏi thông thường.

Bất thường 4: Nhiễm trùng đường hô hấp tái phát

Nếu viêm phế quản hoặc viêm phổi xảy ra thường xuyên và luôn ở cùng một phần của phổi, nguy cơ ung thư phổi cần được xem xét. Sau khi khối u làm tắc nghẽn đường thở, rất dễ dẫn đến giữ bài tiết, có thể dẫn đến nhiễm trùng lặp đi lặp lại.

Ngoài ra, một số bệnh nhân có các biểu hiện ít điển hình hơn như khàn giọng (chèn ép khối u của dây thần kinh thanh quản tái phát) và mở rộng các đầu ngón tay hoặc ngón chân (gọi là ngón tay dùi cui).

Mặc dù những triệu chứng này không nhất thiết phải do ung thư phổi gây ra, nhưng chúng cần được chú ý.

Tầm quan trọng của việc sàng lọc sớm

Lý do tại sao ung thư phổi có tỷ lệ tử vong cao chủ yếu là do nó hầu hết tiến triển khi được phát hiện. Trên thực tế, ung thư phổi phát triển tương đối chậm, thường mất nhiều năm từ khi xuất hiện các tế bào ung thư đầu tiên đến một khối có thể phát hiện được trên lâm sàng.

Đối với những người có nguy cơ cao mắc ung thư phổi (trên 50 tuổi, hút thuốc lá lâu ngày hoặc có tiền sử hút thuốc, tiền sử gia đình bị ung thư phổi, tiếp xúc lâu dài với khói hoặc khí độc hại), nên chụp CT xoắn ốc liều thấp thường xuyên ngay cả khi không có triệu chứng.

Đây là phương pháp tầm soát ung thư phổi giai đoạn sớm hiệu quả nhất, có thể phát hiện các tổn thương nhỏ có đường kính vài mm.